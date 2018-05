A cor do bolívar

A Venezuela prepara-se para mudar a moeda. A 4 de Junho entra em cena o Bolívar Soberano. Na prática retira três zeros à divisa nacional. Desde o início deste mês que é obrigatório os dois preços nos produtos expostos. Tal como quando Portugal entrou no Euro. Um em Bolívares, outro em Bolívares Soberanos, a nova moeda de Nicolas Maduro. O actual presidente e recandidato às eleições deste domingo prometeu, sem especificar, uma revolução económica.

Num país, marcado por profundas desigualdades, que enfrenta graves problemas económicos como a redução do preço do petróleo (recuperou ligeiramente nos últimos tempos), um sistema de câmbio único que estimula a economia paralela, hiper-inflação e falta de produtos essenciais, especialmente alimentos e medicamentos, muitos questionam-se se é, de facto, possível sair da crise.

Uma parte da população (há quem fale em quatro milhões, mas não há números oficiais) ao sair do país, respondeu já à questão. Então porque ficam os outros? Falta de capacidade financeira para enfrentar uma nova realidade é uma explicação possível, mas também quem o faça por opção. Puro pragmatismo.

José Silva, emigrante madeirense responde com números. Comprou camarões numa promoção no Funchal e em Caracas. Além de serem maiores, os de cá custaram, fazendo o câmbio no mercado paralelo, cerca de metade do preço. Na Venezuela, conclui, quem tem dinheiro vive melhor. Comprar divisas estrangeiras, para sair ou enviar, é incomportável. Falam assim os empresários. Alguns a fazerem agora uso das poupanças de uma vida...

Agora para quem vive do salário é uma luta permanente pela sobrevivência. Juan do Vale, outro madeirense foi obrigado, ao fim de três décadas, a fechar o negócio que tinha. Também faz contas simples, numa esplanada com quatro amigos e outros tantos cafés servidos. Um trabalhador com o salário mínimo, cerca de 2,5 milhões de bolívares, tem de trabalhar quase duas semanas para poder pagar ‘’os negritos’’. Na conversa outra comparação, neste país de grandes contrastes. Uma garrafa de água de 1,5 litros custa num supermercado cerca de 180 mil bolívares. Um litro de gasolina, a mais cara de 95 octanas, custa apenas seis bolívares por litro. Ou seja, daria para 30 mil litros. Um verdadeiro absurdo. A de 91 octanas daria para 180 mil litros. Não, não é erro. Nesta matéria há quem fale em grandes negócios de contrabando de combustível para outros países.

Numa loja de roupa, num centro comercial da capital, o gerente mostra-me duas camisas iguais. Uma de dois milhões, outra de 12. A mesma marca, o mesmo modelo, muda a cor. Uma comprada há uns meses, a outra recentemente. A inflação, pois claro. O gerente aponta-me a fila de gente que aguarda fora da vedação: “Se eu for para ali e esperar seis horas por um produto a preços regulados no supermercado ganho mais do que a vender camisas”. Uma prática comum dos chamados pejorativamente ‘’Bachequeros’’ (Bachaco é uma formiga gigante que é capaz de carregar várias vezes o peso do próprio corpo). Aguardam pela distribuição de farinha de milho, por exemplo, que rapidamente desaparece das prateleiras dos supermercados (nalguns casos nem chega lá). Dão o número de identificação e levam um número limitado do produto. Podem comprar três quilos de farinha, 50 milhões cada, ficam com um e vendem os restantes facilmente por dez vezes mais. “Nenhum trabalhador atualmente ganha isso num dia”, conclui.

Então porque votam Maduro?

Tudo depende onde colocamos os nossos pés. Se for num hotel de cinco estrelas, ou mesmo no Centro Português de Caracas é uma coisa. Se for num bairro de lata, num ‘’cerro’’ como são chamados, aí a perspectiva é completamente diferente. Aí falta tudo, desde limpeza ao saneamento básico. Sobram escadarias tortuosas e íngremes, no meio de um cheiro insuportável apenas nos primeiros minutos. É algo que se assemelha a casas, numa espécie de jogo do equilíbrio de lego, umas em cima das outras. Para quem nunca foi olhado pelos diferentes poderes e tem um cabaz de produtos básicos com açúcar, farinha, azeite, massas, etc., um tanque azul para a água, num tamanho desproporcional ao resto, em cima do que deveria ser o tecto de uma casa, um depósito oferecido para minimizar a crónica falta de água. Aí, começa-se a perceber que, pela primeira vez, alguém do poder se preocupou com estas periferias sociais, esteve lá.

O ‘’Chavismo’’ que Maduro promete continuar, seja lá o que isso for, mais do que uma política é uma realidade sociológica. Os mais pobres sabem o que isso é. O regime propõe-se construir uma alternativa económica que se manifesta em padarias sociais, vendas comunais de vários produtos como tecidos ou pronto-a-vestir, com preços que chegam a ser muitíssimo inferiores aos que estão sujeitos à lei do mercado, profundamente ‘’dolarizado’’. As instituições oficiais, estabelece a lei, têm de dar preferência, sempre que possível, aos primeiros.

Conseguirá enfrentar, Nicolas Maduro e companhia, a tremenda avalancha globalizadora que dita as leis do mercado? As respostas dividem-se. O certo é que, mesmo que fossem perfeitos, competentes e anulassem totalmente a corrupção, seria um trabalho hercúleo, cheio de muitas dificuldades e escolhos, próprio de super-homens. O que, como toda a gente sabe, não é o caso.