“A continuidade do treinador depende dele”

Ainda faltando uma jornada para o final do campeonato, mas com a situação definida na classificação, o Marítimo prepara já a nova temporada. Com Daniel Ramos? “Tem mais um ano de contrato e nada me move contra a sua continuidade, antes pelo contrário”, respondeu assim Carlos Pereira à questão do treinador para a próxima época”.

O presidente do Marítimo, de resto, diz-se convicto que o treinador vai cumprir o ano de contrato que lhe resta. “Naturalmente que também depende da vontade de Daniel Ramos, porque ficar contrariado é preferível não estar”, alerta o dirigente, que aponta para o facto de Daniel Ramos estar mais amadurecido ao fim de dois anos na I Liga.

Contudo, Carlos Pereira alerta para a necessidade, na sua visão, de “certas coisas terem de ser alteradas”.

“Penso que o tempo de paragem e de férias será também um tempo de reflexão para cada um de nós, também para o treinador, de forma a analisarmos os erros que foram cometidos”, avança.

Contratar quatro mais valias

Por outro lado, e relativamente à reformulação do plantel, o presidente maritimista revela estar empenhando em contratar mais valias. “Há já algum tempo que falei com o departamento de futebol e com o treinador, alertando para a necessidade de contratar quatro jogadores que não ofereçam quaisquer dúvidas relativamente à sua entrada no plantel. Esta a visão deste membro da equipa técnica”, atira.

Carlos Pereira assume que são reforços cirúrgicos para o plantel maritimista. “São para posições que já foram identificadas por mim, pelo treinador e pelo Departamento de Futebol, estão referenciados, vamos a ver, contudo, se temos a capacidade para contratar esses elementos que possam, de facto, constituir mais-valias para o plantel”, sustenta.

As mais valias que não renderam

O dirigente verde-rubro refere que, neste âmbito, estas contratações virão substituir “aquelas mais-valias da época passada e que esta temporada deixaram de o ser, sendo que a equipa pagou a factura do menor rendimento de algumas pedras que foram fundamentais no xadrez da última época”, considera.

“Agora que o nosso objectivo, que esteve ao nosso alcance, não foi atingido, terá de haver na preparação da próxima temporada o cuidado de contratar jogadores que não se desmotivem com tão pouco e que acreditem sempre na possibilidade de alcançar os objectivos traçados, o que não aconteceu este ano pelo menor rendimento de alguns”, diz a concluir o presidente do Marítimo.