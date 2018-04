“A agricultura biológica deve estar ligada ao turismo”

É o 1.º Encontro entre Agricultores Biológicos e arranca hoje no Funchal. A ideia é promovida pela AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, que tem feito um périplo pelo país para conhecer os desafios e as oportunidades do sector - não só ouvindo os agricultores, mas os próprios consumidores. A conversa, que tem lugar hoje e amanhã pelas 18 horas no Ed. Golden, é por isso, gratuita e aberta a todos os curiosos. Na Madeira, o encontro acontece em parceria com a Orgânica - Associação de Promoção de Agricultura Biológica da Madeira, mas é Jaime Ferreira quem lança a primeira semente sobre a iniciativa nesta entrevista do DIÁRIO. O presidente da AGROBIO é também engenheiro florestal e tem percorrido o território nacional. E é também com base nesta recolha de informação que avalia de que forma o sector biológico pode ser uma mais-valia para a saúde e para economia madeirenses e, ao mesmo tempo, um potenciador do mercado turístico.

Porque é que este encontro é importante?

O primeiro objectivo é perceber quais os obstáculos que os produtores enfrentam para produzir biológico. Por outro lado, perceber as dificuldades dos consumidores para aceder aos produtos biológicos. No final do ano fazemos uma apresentação pública com os resultados de cada região - tanto os dos produtores como dos consumidores - e entregamos um documento aos Governos [da República e das Regiões Autónomas] com as preocupações. O objectivo é o progresso da área biológica em Portugal. Queremos que estes encontros se realizem de dois em dois anos. Existe uma Estratégia Nacional para o desenvolvimento da agricultura biológica e esta é também uma forma de finalizarmos esse documento e alertarmos a República. E cumprirmos as metas que estão previstas nessa estratégia.

Que metas integram esse Plano de Acção Nacional?

Há várias. Duplicar a área de produção em agricultura biológica nacional em dez anos (2017-2027). Actualmente 6,8% da superfície agrícola ou útil é biológica e a ideia é chegar aos 12% em 2027. Mas defendemos que é possível ir mais longe. Outra meta é triplicar as áreas de produção em hortícolas, frutícolas, leguminosas, cereais, proteaginosas - plantas que produzem grãos para a alimentação animal, por exemplo. Há muita falta de alimentos biológicos para os animais da pecuária. E mais áreas para pastagens e produção de lacticínios biológicos.

São objectivos ligados à produção...

Há outras, como incluir os produtos biológicos nas cantinas escolares. As refeições das nossas crianças são, por norma, más. E há aqui uma oportunidade para os produtores locais. A ideia é que agricultura biológica seja próxima, regional, nacional, e que não tenhamos de recorrer tanto às importações. Hoje, grande parte dos biológicos no mercado são importados. É importante criar formas e canais de escoamento destes produtos e localmente é o ideal.

Como foram definidas as metas?

Constituiu-se um grupo de trabalho, onde esteve a Agrobio, no âmbito da estratégia nacional. Daí resultou uma proposta que depois foi rectificada pelo Governo. Mas antes fez-se uma consulta pública que mostra o que os consumidores querem no biológico: maioritariamente legumes, frutas, cereais, leguminosas. Alguns lacticínios e carne, mas o foco é nos vegetais. É uma das áreas que devemos priorizar.

Através de pequenos produtores locais?

Pequenos e médios, essa é a ideia. Até porque estes são a generalidade dos nossos agricultores. Os grandes são excepção e terão outras condições para ir para outros mercados e para abastecerem grandes superfícies. Há espaço para vários tipos e dimensões de explorações agrícolas. E a Madeira tem um potencial enorme com a produção de frutas biológicas. Não só para consumo local e nacional, mas até para exportar. A agricultura biológica vai fazer cada vez mais parte do futuro agrícola e da alimentação. Podemos incentivar, promovendo regionalmente e desenvolvendo os canais locais.

De que forma?

A participação do Governo Regional é importante, mas dos municípios também, têm um papel forte na implementação local destas políticas. Claro que há um grande trabalho a fazer. Uma das ideias é os agricultores regionais trabalharem com os municípios para abastecerem as cantinas escolares. Como a Junta de Freguesia dos Olivais que, num processo de descentralização autárquica, já gere as sete escolas básicas. E está a trabalhar com a Agrobio para, através dos nossos agricultores, fornecerem produtos biológicos nas cantinas públicas. É possível.

Não é mais dispendioso?

A percepção que temos quando vamos a uma grande superfície é que os biológicos custam três vezes mais que os convencionais. É um facto mas, na realidade, não corresponde aos custos de produção. Conseguimos encontrar preços de produção melhores, com uma diferenciação de 20 a 30 % no produtor. Com isto podemos abastecer alguns produtos nas escolas públicas.

Porque é que é importante consumir produtos biológicos?

Pela saúde, por serem alimentos seguros. Depois pelo ambiente. Os agro-químicos não ficam só no solo, vão para águas, para aquíferos, poluem as águas, e tudo isto tem consequências. Podem ir parar ao mar e os peixes também são afectados. Como em França: lá a fauna piscícola costeira pagou. Na Madeira os terrenos estão próximos e se espalharmos agro-químicos, as pessoas sofrem consequências. A proximidade das produções, das casas e das pessoas... Reduzir a utilização dos agro-químicos, dos pesticidas, devia ser um problema de saúde pública. E já agora gastavam menos dinheiro na agricultura.

Como?

Porque os agro-químicos têm um custo cada vez mais pesado e vão subindo de preço constantemente. Esse é um dos problemas dos agricultores porque muitas vezes não consegue vender na mesma correspondência do aumento do preços da produção. Portanto também existe esta questão de viabilização económica das explorações.

Quais os produtos mais perigosos para a saúde quando não são produzidos biologicamente?

Há produtos que têm mais agro-químicos pela forma como se produzem. No topo da lista estão os morangos. E depois os pimentos, por exemplo, o tomate, a maçã. Mas isto pode ser variável em função das realidades regionais por causa dos solos e outros factores. Há produtos que se desenvolvem mais naturalmente, sem tanta utilização de agro-químicos, num local do que noutro. Quando se fazem produções que não são naturais de uma região, podem ser atacadas por pragas e doenças mais facilmente. Por ser uma cultura de fora, muitas vezes, essas têm produções muito artificiais. Como as estufas, é aí que se utilizam mais agro-químicos. Mas a Madeira é uma ilha extraordinária, tem desde culturas subtropicais a temperadas. Pode ter cerejas na zona mais alta e anonas ou mangas na mais baixa. Essa diversidade é uma oportunidade em termos da alimentação dos residentes e de servir a quem visita a Madeira.

São as mais-valias da ilha?

A Madeira é conhecida pelo turismo de qualidade em que os visitantes gostam de ter produtos que se identifiquem com o local. E produzidos de uma forma sustentável e segura. Claramente são os produtos biológicos. Os turistas não gostariam de consumir carradas de agro-químicos numa banana da Madeira, por exemplo. Os consumidores, as pessoas que nos visitam, estão progressivamente mais informadas e esclarecidas. O turista que chega à Madeira quer qualidade, é exigente. Essa qualidade não pode ser só nas infra-estruturas, mas também na alimentação. Tenho a certeza que há cada vez mais turistas que chegam à Madeira e querem saber onde estão os produtos biológicos. A produção de agricultura biológica associada ao turismo devia ser um objectivo também.

Já passou por várias regiões do país. Quais as diferenças e semelhanças entre os locais?

Nos Açores uma das questões prementes é a produção de leite biológico, no Algarve fala-se na produção de frutas e de hortícolas e em Trás-os-Montes, no azeite. Mas também há problemas comuns a todos: a falta de informação e de assistência técnica aos agricultores. A falta de aconselhamento, de terem novas ideias e técnicas. E os apoios financeiros aos agricultores biológicos. Os serviços de agricultura têm um grande papel para vencer estes obstáculos de falta de apoio e de assistência técnica, e os governos nos apoios financeiros.

Este encontro também é pensado para os consumidores. Quais os desafios?

A informação, o preço, saber onde encontram os produtos. E como é que distinguem os biológicos dos outros. Não estou a falar do Mercadinho [Biológico] que fazem no Funchal, aí estão identificados. Mas no Mercado dos Lavradores, por exemplo, quando querem comprar produtos biológicos e perguntam aos vendedores se são, eles dizem que sim. Mas pode não ser verdade. Há um trabalho muito importante de informação e sensibilização ao consumidor, no sentido de saber o que são produtos biológicos para fazerem a melhor escolha. Também era bom que fomentassem, por exemplo, nas escolas. As associações de pais podem ajudar a incluir alimentação biológica nas cantinas. Já existe uma directiva para a refeição vegetariana nas cantinas escolares, por que não ter uma opção biológica no futuro?

Voltando atrás, como é que os consumidores podem identificar os biológicos quando não há certificação à vista?

Essa dificuldade aparece quando compram um alimento biológico a granel, quando não está embalado. Mas qualquer pessoa que venda a granel, desde que seja um produto biológico certificado, tem de ter a licença para o exercício da actividade como operador biológico e o certificado associado à produção, aos produtos que estão à venda. Se o consumidor vai a um espaço a granel e o vendedor não tem o certificado, pode dar o benefício da dúvida uma vez, mas na segunda já é de desconfiar. Porque não há produtos biológicos à venda sem a certificação. Aquela conversa do ‘faço lá em minha casa’ não existe. Isso é outra coisa qualquer que o produtor pode chamar tradicional ou caseiro, mas não é biológico. Hoje, os consumidores não vivem ao lado dos agricultores como há 40 anos e a certificação é a garantia de que o produto foi feito de determinada forma.

Na Madeira é muito difícil comprar ovos biológicos. Porquê e como contornar?

Mas há excelentes condições para isso: as explorações agrícolas, até as pequenas, podem promover essas produções de pequena e média dimensão. As aves ajudam as produções agrícolas. As galinhas têm vantagens para além dos ovos: dão matéria orgânica ao solo, carne, e até as penas podem ser utilizadas. E gostam muito de comer pequenos insectos, por isso são excelentes controladores de doenças nas culturas. Seria natural ver um pomar com árvores de fruto e as galinhas a controlarem o excesso de vegetação e as pragas e a darem matéria orgânica ao solo. O equilíbrio da agricultura é a existência de animais e vegetais. Só que os animais foram desaparecendo da Madeira, é grande falha no equilíbrio ambiental e na sustentabilidade dos solos. Os animais são fundamentais, é muito importante promovê-los.

Já aconteceram alguns encontros regionais. Qual o balanço? E o que espera hoje e amanhã na Madeira?

Sentimos nos outros encontros que o verdadeiro interesse é que as pessoas manifestem, de viva voz, os problemas que têm. Há poucas oportunidades para explanarem as dificuldades, tanto na produção como no acesso aos alimentos. Normalmente, nas palestras, os oradores falam muito e as pessoas não têm muitas oportunidades. Aqui a ideia é o contrário: que tenham lugar para fazer perguntas, para apresentar problemas.