95% dos alojamentos da freguesia da Sé já responderam ao teste dos Censos

A operação do teste dos Censos 2021 que decorre na freguesia da Sé aproxima-se do fim. Recorde-se que a Sé foi uma das freguesias do país seleccionadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para a realização do referido teste, que se iniciou em meados de Abril. Na Região, a execução dos trabalhos está a cargo de uma equipa coordenada pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

95% dos alojamentos já responderam aos inquéritos do teste dos Censos, faltando ainda recolher os dados de cerca de 120 alojamentos, de acordo com o balanço efectuado na última segunda-feira. Os recenseadores no terreno estão a realizar um contacto derradeiro com as famílias residentes nos alojamentos em falta, de forma a obterem resposta aos questionários.

Quem tiver em sua posse a carta do INE com o código/password pode aceder ao site censosteste2018.ine.pt e efectuar a resposta. Ainda é possível também responder por telefone até final do mês – data prevista de conclusão da operação - ligando para a linha gratuita 800 30 20 21 ou para o 291 720 060.

A tradicional resposta em papel é igualmente outra possibilidade. Neste sentido, a DREM “apela à colaboração dos residentes na Sé na resposta aos teste dos Censos, lembrando que a mesma é de natureza obrigatória e confidencial”.