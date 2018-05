94 baixas por dia na Madeira

Entre Janeiro e Março, deste ano, houve mais 1.598 pessoas de baixa por doença do que em igual período de 2017. A cada dia que passou, em média, começaram de baixa 94 pessoas, por oposição às 76 registadas no ano passado. No global, no primeiro trimestre deste ano, houve 8.419 pessoas com direito a receber subsídio por doença, um número que é comparado com as 6.821, com o mesmo direito, de igual período de 2016. Está em causa um crescimento de 23% de 2016 para 2017.

Esta evolução é superior à registada a nível nacional. No global do País, nos primeiros três meses de 2018, houve mais 18% de pessoas com baixa do que em igual período do ano passado. Foram 450 mil pessoas neste ano, o que representa uma entrada diária de cinco mil indivíduos.

Cabe à Segurança Social atribuir e fiscalizar a baixa (subsídio de doença). A fiscalização, explica a Segurança Social, acontece por duas vias: “O Serviço de Verificação de Incapacidades Temporárias (SVIT) é um serviço do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, que efectua exames médicos para avaliação da incapacidade temporária para o trabalho dos beneficiários que se encontram com ‘baixa’ clínica e a receber subsídio de doença. A Verificação de Incapacidade Temporária é feita por comissões de verificação, compostas por médicos.” A outra forma, além das juntas médicas, é através de visitas às casas das pessoas, ‘visitas domiciliárias. Neste caso não é avaliada a saúde da pessoa, apenas a obrigatoriedade de permanecer no domicílio.

No ano passado, foram submetidas a juntas médicas mais pessoas do que em 2016. Ainda assim, houve menos a perderem o direito à baixa. Em 2017, houve 2.905 exames médicos e, na sequência deles, 264 pessoas que deixaram de receber baixa, por serem consideradas aptas para o trabalho. Em 2016, foram realizados 2.893 juntas médicas, o que resultou no fim da baixa para 384 pessoas.

A tendência de decréscimo de falsas baixas manteve-se nos primeiros quatro meses deste ano. Entre Janeiro e Abril, foram realizadas 1.063 juntas médicas e apenas 59 pessoas foram consideradas aptas para o trabalho e, por isso, perderam o subsídio.

Idêntica tendência foi verificada em resultado das visitas domiciliárias. Também em 2017, houve mais fiscalizações para verificar se as pessoas de baixas estavam em casa, do que em 2016, mas menos pessoas perderam o direito a receber o subsídio. No ano passado, foram realizadas 952 visitas e, na sequência delas, 16 pessoas acabaram por perder a baixa. No ano anterior, houve 923 visitas e perderam a baixa 41 pessoas.

Nos primeiros quatro meses deste ano, as visitas domiciliárias de fiscalização já originaram quase tantas perdas de subsídio quantas as registadas em todo ano passado. Entre Janeiro e Abril deste ano foram realizadas 413 visitas e decididas 11 perdas de subsídio.

Baixas fraudulentas em queda

A Segurança Social não usa a expressão ‘baixas fraudulentas’, por uma razão já explicada ao DIÁRIO. “No Código Penal, não existe o termo ‘baixa fraudulenta’, a fraude é uma tipologia de crime para o qual o ISSM não tem competência, nem legitimidade para investigar.” Quando usamos essa terminologia ela não tem necessariamente a acepção jurídica, mas apenas se refere a casos de pessoas que estavam de baixa e a receber subsídio de doença e que os médicos ou os técnicos da Segurança Social decidiram fazer cessar essa condição e esse direito.

A constatação é de que, em 2017, houve menos 145 pessoas a perderem o direito a baixa do que no ano anterior. Em 2017, foram 280 e, em 2016, 425. Nos primeiros quatro meses deste ano, aconteceu o mesmo com 70 pessoas.

Nos últimos dois anos e meio, houve praticamente 800 pessoas a perderem o direito a baixa, na sequência de acções de fiscalização promovidas pela Segurança Social da Madeira.

Igualmente na definição da Segurança Social, o subsídio de doença “é um apoio pago em dinheiro para compensar a perda de rendimentos do trabalhador que não pode trabalhar temporariamente por estar doente.”

Porto Santo sem perito de junta médica

O Porto Santo vive, neste momento, dificuldades relacionadas com a realização de juntas médicas. Sinal disso, é a reclamação, por parte de um empresário local, de que já solicitou várias vezes uma junta para a uma trabalhadora que, afirma, nunca foi realizada.

Apesar das dificuldades, a Segurança Social garante que o único pedido, por uma entidade empregadora daquela ilha, está resolvido e decidido por junta médica.

Sobre a situação, em geral, do Porto Santo, a Segurança Social explica que a “Comissão de Verificação de Incapacidades Temporárias do Porto Santo, nos termos de Resolução do Governo Regional da Madeira, deverá ser integrada por médicos do Serviço de Saúde da RAM, que prestem serviço no Centro de Saúde do Porto Santo.

Presentemente, encontra-se a ser ultimada a substituição de um perito médico da referida Comissão, que se aposentou, de modo a que a referida Comissão funcione em pleno, o que se prevê ocorrer muito em breve.”

A Segurança Social lembra, ainda, que é ela quem assume os encargos com o funcionamento dessas comissões de verificação, “pelo que as empresas não têm de suportar quaisquer despesas.”