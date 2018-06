85% dos expositores da Expomadeira vendidos

A Expomadeira volta ao Estádio dos Barreiros a partir do dia 6 de Julho e até ao dia 15 com cerca de 300 stands de várias marcas. Destes aproximadamente 85% estão já ocupados, são 212 módulos distribuídos por 73 empresas. A apresentação do evento foi ontem na sede da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, na Rua dos Aranhas. Jorge Sequeira destacou a presença de 15% de novas empresas e de 20% das confirmadas para a edição deste ano serem de fora da Região.

Pelo quarto ano consecutivo no Estádio dos Barreiros através de uma parceria com o Club Sport Marítimo, Jorge Sequeira revelou que a disposição vai manter-se, assim como preço dos ingressos, a 1 euro individual e com um preço família de 3 euros para quatro pessoas. O horário de funcionamento nos dias úteis é das 18h às 24 horas, aos fins-de-semana a partir das 16 horas. Outra das apostas deste ano foi na animação, que será reforçada, incluindo só na praça da restauração criada no local a presença de 16 grupos, assim como a criação de uma zona reservada para as empresas ligadas à economia social.

À entrada da feira vão estar as empresas de venda directa, com a curiosidade de uma delas, do continente, ter reservado 15 stands, uma clara aposta no mercado madeirense. À subida das escadas, no anel, na parte virada para o Funchal vão estar os grandes stands e a parte mais institucional. No topo do estádio vão estar os automóveis e uma área de showcooking, um sucesso em feiras deste género. Há ainda a zona coberta onde vão estar outras empresas e a zona de restauração, com quatro restaurantes já confirmados. Para facilitar a vida aos visitantes, estão disponíveis 250 lugares de estacionamento.

“Basicamente estamos satisfeitos, de ano para ano as condições que temos dado aos nossos expositores e aos visitantes têm sido melhores e neste momento parece-nos que o Estádio dos Barreiros é o único local que tem as condições mínimas para se fazer uma feira como a Expomadeira”, disse o vice-presidente da ACIF.

Este ano as perspectivas são boas. A 35.ª edição realiza-se num ambiente propício em termos económicos, o que facilitou a angariação de empresas, na linha do que aconteceu já no ano passado, referiu, um clima que se reflecte também no público. “A Expomadeira já teve anos maus, foi quando houve, digamos, crise, na casa dos 60 mil visitantes; até anos bons, como por exemplo no ano passado, em que foram 80 ou 90 mil, acho que fizemos uma média de 80 mil visitantes em dez dias”, números que permitem ao responsável assegurar que a feira da ACIF é “um evento ímpar”.

Os desafios, segundo Jorge Sequeira, passam todos os anos por garantir que as empresas já presentes voltam, que novas empresas aderem, que mais empresas de fora vêm mostrar à Madeira os seus produtos, que há delegações de outros países a conhecer este mercado – este ano será uma delegação de Canárias a marcar presença - e que a Expomadeira não seja só um local para comprar, mas também para divulgar trabalho, nomeadamente a nível de investigação e em prol da economia.

Para estar presente, cada uma das empresas paga entre os 500 euros, os módulos mais simples, às dezenas de milhares de euros, no caso das empresas de maior representação e melhor localização.