85% de adesão à greve na Madeira

Arrancou ontem a greve dos enfermeiros em todo o país, incluindo na Região. Ao DIÁRIO, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros da RAM (SERAM) avançou que a paralisação teve forte expressão nos serviços do SESARAM durante o dia de ontem, e contou com uma adesão na ordem dos 85%.

Juan Carvalho lembrou que “a greve é exclusivamente do Bloco Operatório, e da Cirurgia Ambulatória”....