85% da água para regadio agrícola é subsidiada

A água para regadio distribuída este ano aos agricultores através da empresa pública ‘Águas e Resíduos da Madeira’ - ARM, custa ao erário 2,2 milhões de euros. A Região assume, assim, 85% do custo com a venda da água no âmbito da gestão para regadio na ilha da Madeira.

A portaria com os encargos orçamentais referentes à celebração do contrato-programa entre a Região e a ARM tendo...