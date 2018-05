80 alunos no concurso do Conservatório

Entre hoje e sexta, dia 4 de Maio, o Salão Nobre do Conservatório será o palco das provas do XII Concurso Infanto-juvenil do Conservatório, que nesta 12.ª edição conta com a inscrição de 80 alunos, distribuídos pelas modalidades de piano, cordas e sopros, com idades compreendidas entre os 7 e os 19 anos.

Sob a coordenação da Directora do Curso Profissional de Instrumentista (CPI), Cristina Pliousnina, este concurso tem o intuito de valorizar o ensino da música na formação holística e artística especializada das crianças e jovens da Madeira e pretende distinguir os melhores estudantes de música entre os candidatos.

O Júri para cada modalidade é formado por 5 elementos e um suplente e terá a dura tarefa de seleccionar os melhores alunos em palco, sendo os resultados de cada uma das modalidades, divulgados no próprio dia da prova. Hoje decorrem as provas na modalidade de cordas, amanhã as provas na modalidade de piano e na sexta-feira as de sopros.

A entrega dos prémios e o concerto dos laureados realiza-se no dia 4 de maio, pelas 18h30, no Salão Nobre do Conservatório, com a presença confirmada dos parceiros que apoiam esta iniciativa: FNAC Madeira; Grupo Sousa/Porto Santo Line; Associação de Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AAMM) e AREArtística.

As provas são abertas ao público.