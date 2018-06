8 socialistas afectos a Pereira não tomaram posse em Machico

Nem todos os socialistas eleitos à Comissão Política do PS-Machico tomaram posse. Ricardo Franco e Alberto Olim foram duas das oito figuras de maior peso político na localidade que se demitiram dessa responsabilidade. Uma saída em bloco que está a dar que falar.

Uma situação que não passou despercebida aos militantes, e que segundo alguns destes está a criar um ambiente bastante crispado, de resto, o facto de ninguém da estrutura querer falar sobre o tema, ou melhor, afirmar que é um “assunto interno”, é revelador, pelo menos quem acompanha de perto as desistências, da profunda ‘azia’ que estes correligionários afectos à candidatura de Carlos Pereira e de Emanuel Câmara ainda registam.

João Pedro Vieira, secretário-geral dos socialistas madeirenses, contraria a versão ‘azeda’ ou de eventuais demissões – “se não tomaram posse não pode existir demissão” – que transpira da zona Leste, considerando que a decisão de não quererem ter assumido uma posição na Comissão Política “estará mais relacionada com questões locais” do que propriamente com eleições para a liderança do PS-M.

“O partido está junto dos seus autarcas, dos seus quadros, independente de qualquer circunstância que tenha decorrido num debate eleitoral interno que, para estrutura regional, terminou no dia 4 de Fevereiro”, reage, acedendo comentar o que se passou, aliás diz que o assunto apesar de ser interno é completamente transparente tanto assim que pede alguns minutos para confirmar quantos militantes preferiram não tomar posse.

Algum tempo volvido a confirmação chegava. Estes militantes entregaram a carta pedindo escusa de integrarem uma nova estrutura concelhia, recentemente eleita. Entre eles está Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, ainda o vice-presidente Nuno Moreira, a vereadora Mónica Vieira, e o vereador Fábio Rodrigues, bem como o presidente da Junta de Freguesia de Machico, Alberto Olim.

O DIÁRIO tentou obter uma reacção dos machiquenses mas, nalguns casos, ou estavam incontactáveis ou declinaram qualquer comentário: “Não leve a mal mas não comento assuntos da vida interna do partido na comunicação social”, disse Alberto Olim. O mesmo aconteceu com Nuno Moreira.

Mas não querendo falar a especulação sobe em Machico. Recentemente o nosso jornal deu conta da tensão existente no concelho, nomeadamente devido ao apoio dado pelo presidente da Câmara, Ricardo Franco e pelo presidente da Junta de Freguesia, Alberto Olim, a Carlos Pereira na disputa interna contra Emanuel Câmara. Aliás, os militantes que agora se afastaram da concelhia estiveram todos do lado do ex-presidente do PS-Madeira.

Mais uma vez, João Pedro Vieira tenta deitar ‘água na fervura’, lembrando que o “PS conta com Ricardo Franco, e Ricardo Franco conta com o PS”, uma afirmação que é sustentada com “os sucessivos convites” que Franco tem recebido do Partido como ao contrário, relembrando o bom ambiente que foi visível, por exemplo, entre os socialistas no Mercado Quinhentista, observou.