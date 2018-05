8 dos 10 principais mercados em queda

Não há forma da Madeira conseguir estancar as perdas de turistas oriundos dos mercados tradicionais. Nem de compensá-las com alternativas consistentes.

Os dados do tráfego comercial de passageiros compilados pela ANA - Aeroportos de Portugal a que o DIÁRIO teve acesso revelam que, em Abril, no Aeroporto da Madeira só espanhóis e belgas escapam às quebras generalizadas no ‘top ten’ e com impacto maior nos mercados mais representativos. Entraram e saíram 44.617 passageiros do Reino Unido, o que representa uma quebra homóloga de 22%. Dos voos provenientes e com destino à Alemanha foram movimentados 40.030 passageiros, ou seja, menos 17,5%. As quebras são evidentes nos voos directos e podem ser suavizadas se atendermos a que alguns turistas usam, a partir de Lisboa ou de outros destinos, voos da TAP e da easyJet para chegar à Região, aspecto que continua a não estar minimamente medido.

Os dados confirmam a tendência revelada no primeiro trimestre do ano e que está reflectida nos valores acumulados. O número de passageiros da Alemanha caiu nos primeiros quatro meses do ano 21,3% enquanto do Reino Unido entraram menos 17,8%.

Menos aviões e passageiros

Em Abril a quebra mais acentuada verificou-se no mercado suíço com menos 40,9% de passageiros. As ligações aéreas provenientes ou com destino à Finlândia perderam 18,1%, a Dinamarca perde 8,8%, e da França houve menos 6,7%. As ligações de e para a Holanda também registaram quebras, pois movimentaram menos 2,9% de passageiros.

As operações com os voos portugueses que garantiram o transporte de 122.623 passageiros representam uma perda de 0,4%.

Em termos globais foram registados 275.117 passageiros em Abril, menos 9% homólogos. Quanto ao movimento de aeronaves, as 2.029 operações representam um decréscimo homólogo de 8,7%. Com excepção de Beja, a Madeira lidera a quebra nos movimentos e passageiros.

No acumulado, após os quatro meses de 2018, o aeroporto da Madeira perde 7% em movimentos de aeronaves e 1,1% em passageiros.

Quanto ao aeroporto do Porto Santo, o filão Dinamarca voltou a subir em Abril, com mais 21,8%, colmatando quebras superiores a 200% de passageiros do Reino Unido e de França. Em termos globais, Abril fecha com mais 59,3% para 15,489 passageiros, o que faz com que o aeroporto do Porto Santo tivesse sido o que mais cresceu em Abril em termos percentuais.

Nos 10 aeroportos portugueses geridos pela VINCI Airports registaram-se um total de 4,7 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 5,5%. Lisboa reforçou ainda mais a sua posição como um hub internacional com o número de passageiros a aumentar 9,1%, enquanto o Porto, que ultrapassou os 10 milhões de passageiros em 2017, registou um crescimento de 10,8%. No acumulado, Lisboa ganha ao Porto com 13,8% contra 11,7%.