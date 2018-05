7ª. Oficina do Empreendedor em Junho

Estão abertas desde ontem as inscrições para a sétima edição da Oficina do Empreendedor, um programa de capacitação de empreendedores desenvolvido pela Startup Madeira e que vai decorrer no próximo mês de Junho.

Refira-se que este programa de ‘mentoring’, iniciado em meados de 2015, já recebeu, nas seis edições anteriores, 275 participantes, e pretende continuar a ajudar empreendedores a adquirirem conhecimentos e competências do mundo empresarial, para que estes possam transformar as suas ideias em oportunidades de negócio.

Assim, os conteúdos, práticos e teóricos, a serem trabalhados na Oficina do Empreendedor serão apresentados de forma dinâmica, e com base na metodologia ‘learning by doing’, com objectivo de instigar uma mudança de atitudes e de comportamentos e a concepção de modelos de negócio.

Como explica a Startup Madeira, esta actividade destina-se a todos os que, tendo ou não ocupação profissional, pretendam desenvolver e aprofundar as suas capacidades empreendedoras bem como adquirir conhecimentos do mundo empresarial por forma a desenvolver a sua ideia de negócio.

Tal como nas edições anteriores, a 7ª. Oficina do Empreendedor é um programa de acesso gratuito que, desta vez, decorre no Hotel Four Views Monumental, nos próximos dias 9, 10, 16 e 17 de Junho, num total de 32 horas.

A iniciativa está limitada a 50 participantes, sendo que o programa, regulamento e formulário de inscrições já estão disponíveis em www.startupmadeira.eu.

Refira-se ainda que a Oficina do Empreendedor é programa de estímulo ao empreendedorismo co-financiado pelo Programa Madeira 14-20 - Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira.