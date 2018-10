7,6 milhões de euros financiam novos projectos

O Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) abriu, esta semana, três novos avisos FEDER, para apresentação de projectos candidatos a apoios comunitários.

Ao DIÁRIO, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, explica que estes novos avisos vão disponibilizar cerca de 7,6 milhões de euros no âmbito do Programa Operacional Madeira...