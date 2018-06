7.327 alunos vão a exame

É já na próxima semana que se inicia mais uma fase de exames nacionais e provas finais para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos. Segundo informações fornecidas ao DIÁRIO pela Secretaria Regional de Educação (SRE), no total serão 7.327 alunos a realizar provas: 2.782 do 9.º ano de escolaridade e 4.545 do Ensino Secundário.

Dois exames por aluno

A 1.ª Fase Exames Nacionais do Ensino Secundário começa já na próxima segunda-feira, dia 18 de Junho, às 9h30, com a prova de Filosofia. O exame de Português está marcado para o dia 19, às 9h30, dia em que também se realiza a prova de Latim (às 14 horas).

Na quinta-feira, dia 21 de Junho, terão lugar os exames de Física e Química A, Geografia A e História da Cultura e das Artes (todos às 9h30), sendo que no dia 22 (sexta-feira), realizam-se as provas de Desenho, História A e História B (também às 9h30).

Os exames de Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais estão marcados para as 9h30 do dia 25 de Junho, e no dia 26 (terça-feira), também às 9h30, será a vez das provas de Biologia e Geologia, Economia . Inglês, Francês, Alemão e Espanhol. Este primeiro momento de provas termina na quarta-feira, dia 27 de Junho, com as disciplinas de Geometria Descritiva e Literatura Portuguesa. Estas provas terão lugar em 15 escolas (14 públicas e 1 privada).

De acordo com a SRE, na 1ª Fase dos Exames Nacionais do Ensino Secundário, cada aluno da Região irá realizar, em média, 2 exames, já que os 4.545 alunos estão inscritos em 9.448 provas.

A SRE adianta ainda serem 4 os propósitos para inscrição nestas provas: os alunos precisam de, pelo menos um exame para aprovação (3.581 ou 79% dos inscritos); precisam de, pelo menos , um exame como interno (3.531 ou 78% dos inscritos); necessitam de, pelo menos, um exame para melhoria (618 ou 14% dos inscritos) ou simplesmente para acesso ao Ensino Superior (828 ou 18% do total de inscritos).

Português com mais procura

E o exame de Português que tem maior procura: 2.168 inscritos nesta 1ª Fase. Segue-se Biologia e Geologia (1.300), Física e Química (1.188) e Matemática A (1.167).

Latim não tem qualquer aluno inscrito, e com menos de 100 inscrições estão as provas de Português Língua Não Materna (14), Espanhol (26), História B (48) e Francês (69).

De acordo com as informações disponibilizadas pela SRE, haverá 4 supervisores nesta 1ª fase, nomeadamente nas provas de Português, Física e Química, Matemática A e Biologia e Geologia. Estão previstos 195 classificadores.

Refira-se ainda que os resultados desta 1ª Fase serão afixados nos estabelecimentos de ensino a 12 de Julho próximo.

Provas do 9º ano em 31 escolas

A 1ª fase das provas finais do Ensino Básico arranca na próxima terça-feira, dia 19, com o exame de Português Língua Não Materna, para o qual estão inscritos 50 alunos da Região.

A Prova Final de Português realiza-se no dia 22 de Junho, às 9h30, e será feita por 2.729 alunos. Já o exame de Matemática está marcado para o dia 27 do corrente mês, também às 9h30, e estão inscritos para o mesmo, 2.782. Os exames serão feitos em 31 estabelecimentos de ensino (27 públicos e 4 privados).

A SRE acrescenta que “alguns alunos poderão realizar a Prova Final destas duas disciplinas a nível de escola, como é o caso dos alunos do ensino especial. Haverá alunos a realizar Prova Final de Português Língua Segunda, como é o caso dos alunos surdos e alguns alunos oriundos de outros países, que poderão realizar Prova Final de Português Língua Materna”.

Os resultados destas provas serão conhecidos a 13 de Julho.