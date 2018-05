67 na Rampa dos Barreiros

Um total de 67 equipas estão inscritas para a XV Rampa dos Barreiros 2018 em automóveis clássicos, que se disputa no próximo domingo, no Funchal.

Trata-se de uma prova já com larga tradição, organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), que recria a antiga Rampa dos Barreiros.

A prova tem início pelas 10h45, com a subida de reconhecimentos, seguindo-se às 11h15 a primeira das três subidas oficiais. As outras duas realizam-se de seguida, sem interrupções. Refira-se que a prova sofreu um ligeiro atraso (15 minutos), por forma a conciliar os horários com a Meia Maratona do Funchal, em atletismo, que utilizar parte do mesmo percurso.

De resto, por forma a que a prova não tenha tempos mortos e se torne mais apelativa para os espectadores, as saídas dos concorrentes acontecem com um intervalo de 30 segundos. Também por isso recomenda-se ao público um especial cuidado na circulação ao longo do percurso.

A partida está localizada na Avenida do Mar, junto à Praça do Mar, com os concorrentes a seguiram pela Rotunda Harvey Foster, Rua Carvalho Araújo, Largo António Nobre, Ponte do Ribeiro Seco, Largo da Paz e Rua Dr. Pita, onde está localizada a meta.

650 na exposição no sábado

A Rampa dos Barreiros está integrada no Madeira Classic Car Revival, que contempla ainda, no sábado, na Praça do Povo, a exposição de automóveis clássicos denominada ‘The Classic Motor Exhibition Funchal’.

Esta grandiosa exposição contará com cerca de 650 veículos, entre carros, motas, camiões, bicicletas e viaturas todo-o-terreno e decorre entre as 10 e as 20 horas. Um momento alto que servirá para mostrar a locais e turistas as belas peças que fazem parte do parque automóvel clássico da Madeira.

Ao longo da exposição estão agendadas diversas iniciativas, nomeadamente, pelas 10h30, a avaliação das viaturas finalistas do Concurso de Restauro.

À tarde, pelas 16 horas, decorrerá um outro concurso, denominado ‘Vestir à época’, que avaliará os trajes dos participantes, estando agendada para as 18 horas a entrega dos prémios referentes ao Concurso de Restauro.