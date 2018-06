615 batem recorde marchando no ‘São João’ da Calheta

No ano em que a Calheta celebra três décadas de arranque daquele que é considerado um dos maiores cartazes culturais e de animação popular do município, as Marchas Populares de São João estão mais ‘vivas’ do que nunca. A organização revela que pela primeira vez o número de participantes ultrapassará as seis centenas. Ao todo, no próximo sábado, serão 615 que vão desfilar na Avenida D. Manuel I. E já está tudo preparado graças à voluntariedade dos que trabalham para que os oito grupos cumpram a tradição.

E o costume começa logo a ser incutido. Na freguesia do Jardim do Mar há quem começa a sentir os acordes do santo padroeiro aos seis meses. E se pensa que a idade é motivo para não dar um pézinho de dança, engane-se. Na Calheta há quem esqueça os 80 anos e siga rua abaixo.

Tal como noutras edições cada grupo trabalhou afincadamente individualmente a sua música, a coreografia, confeccionou os trajes e adereços e elegeu os seus padrinhos. Espera-se, portanto, um grande cartaz inclui ainda o piromusical, DJ Mastiksoul e Álvaro Florença. Não acredita? Venha daí!

Arco da Calheta escolheu para a edição de 2018 ‘Arco da Calheta à Vista’. É a maior marcha das oito que vão percorrer a marginal. A comemoração da descoberta dos 600 anos estará ligado ao tema. Desfilam 150. É uma das mais aguardadas.

A Calheta recuperou o tema dos ‘Lavadouros’. Uma tradição antiga em que as mulheres aproveitavam para levar a roupa nestes espaços públicos, alguns dos quais a localidade tem vindo a recuperar. O grupo é composto por 105 marchantes com a particularidade de levar 30 crianças na ‘cabeça’ da marcha. Tem sido das mais encantadoras.

Os 90 marchantes da freguesia do Estreito da Calheta prometem ‘São João em Festa’. E pelo que se sabe será rija. A localidade é reconhecida por ter um dos maiores arraiais do município e festa é coisa que os seus habitantes não descartam. Promete!

‘Camélias dos Prazeres’ foi o tema eleito pela respectiva freguesia, este ano a homenagear a variedade existente na localidade e que poderá ser apreciada na Quinta Pedagógica com plantas de rara beleza. Para lembrar que assim é, 80 elementos marcham pela promoção do cartaz.

A Fajã da Ovelha elegeu ‘Jardim e Amores’. Não são muitos, é certo, mas a marcha serrana é aguardada com enorme expectativa. Os sinais e os adereços vão dar corpo ao romantismo. Que o digam os 50 figurantes.

‘Andanças do Vinho’ ‘falou’ mais alto na Ponta do Pargo e os seus 50 marchantes que apostaram neste tema serão esperados com especial atenção. O trabalho desenvolvido nas últimas edições gera curiosidade.

A pequena Jardim do Mar à beira mar plantado apresentar-se-á, claro está, com ‘As Canoas de São João’. Meia freguesia vestir-se-á a rigor prometendo tirar as canoas do calhau para levar até à vila. A coreografia promete.

Por fim desfila a última marcha: Paul do Mar. Diz-se na localidade que o ‘Pôr-do-Sol’ tem outro encanto. Não acredita? Os 40 marchantes tentarão demostrar que assim é nem que seja pela animação que normalmente caracteriza esta gente.