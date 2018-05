600 anos promovidos nos Estados Unidos

As celebrações dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo e Madeira vão chegar a outros países. Ao DIÁRIO, Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, explica que um dos objectivos desta divulgação alargada é o de “promover a Madeira e o Porto Santo, turisticamente, através deste calendário de celebrações dos 600 anos”.

Para tal, e além do que é divulgado no portal dos 600 anos, o site oficial do Turismo, o Visit Madeira, inclui informações sobre todas as actividades previstas “para que os nossos turistas possam estar informados, até porque sabemos que os nossos visitantes gostam muito de saber, antecipadamente, aspectos informativos do destino”.

Paula Cabaço acrescenta que o conjunto destas informações vai permitir que o turista “tenha logo contacto com o calendário de eventos dos 600 anos”.

A divulgação no exterior passa também por acções concretas e ‘in loco’, como aquela que a secretária regional deu a conhecer ao DIÁRIO, nomeadamente a que terá ligar nos Estados Unidos da América. Paula Cabaço adiantou que, em Julho próximo “vamos estar em Washington, mais propriamente na embaixada de Portugal, e onde vamos participar no evento ‘Toast To América’”. Nesta iniciativa a Madeira vai celebrar o 4 de Julho (dia da Independência da América) “junto dos americanos, um mercado com quem temos importantes reacções históricas e comerciais, nomeadamente com o vinho Madeira”.

“Aproveitando a celebração dos 600 anos, queremos também enaltecer o relacionamento com os outros países, aspecto muito importante da nossa história que se construiu ao longo destes séculos”. Neste âmbito, “não podemos relegar para um segundo plano, o relacionamento com o mercado norte-americano”. Nesse sentido, frisou a governante, “este evento vai ser promovido sob o ‘chapéu’ da marca dos 600 anos e será uma oportunidade para a Região mostrar o que tem de melhor e cativar um mercado muito importante que é efectivamente o mercado norte-americano”.

Refira-se aliás que a divulgação no exterior das actividades relacionadas com os 600 anos da descoberta tem sido uma das prioridades da SRTC, como aliás aconteceu recentemente em Bruxelas, onde a Madeira marcou presença no ‘Open Day’

Paula Cabaço referiu que a iniciativa da representação permanente, junto da Comissão Europeia, foi uma oportunidade de ouro de divulgação da Madeira. “Passaram milhares de pessoas pelo espaço que nos foi atribuído e onde aproveitamos para promover o Porto Santo e a Madeira, através do seu património cultural”.

‘À Descoberta da Música’ no Porto Santo

No passado domingo, finalizou no Porto Santo, mais uma iniciativa infanto-juvenil ‘À Descoberta da Música’, incluída no programa de actividades dos 600 anos e que, ao longo da última semana, decorreu nas escolas da ilha e no auditório do Centro Cultural e de Congresso.

Tratou-se da segunda iniciativa dedicada aos mais jovens da ilha do Porto Santo, e que a Comissão Organizadora dos 600 anos do Descobrimento das ilhas garante que não será a última de um conjunto de iniciativas que vão continuar a ser desenvolvidas.

Todas os certames realizados até agora, assim como aqueles que ainda vão se realizar futuramente no Porto Santo e da Madeira, estão a ser trabalhados e divulgados noutros países, nomeadamente nos mercados turísticos com que a Região tem relações mais próximas e privilegiadas.

Paula Cabaço, secretária regional do turismo, salientou ainda ao DIÁRIO que “o Governo sempre assumiu que estas celebrações eram para ser celebradas com todos e para todos”. É por essa razão que acrescenta: “contamos com todos na participação de iniciativas e de projectos, propostos pela organização ou outros, que nos sejam apresentados, quer pela comunidade, quer por associações ou escolas”.

Exposição ‘Herdeiros dos Capitães-Donatários’ no La Vie

Foi ontem inaugurada no centro comercial La Vie, a exposição ‘Herdeiros dos Capitães-Donatários’, uma iniciativa que, realizada em parceria com a organização do Mercado Quinhentista de Machico/Escola Básica e Secundária de Machico, integra as Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das ilhas da Madeira e do Porto Santo. Esta mostra, didáctica e itinerante, percorrerá os vários concelhos da Região, dando a conhecer, quer aos madeirenses quer aos turistas, quem foram os homens que lideraram o povoamento das ilhas, nomeadamente Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo e Gonçalves Zarco. “Reavivando e reforçando a ligação da comunidade ao seu património e ao seu passado, serve também esta iniciativa para assinalar e comemorar os 600 anos”, recorda a organização do evento.

A mostra itinerante vai passar por todos os concelhos da Região entre este ano e o próximo. Sendo assim, depois de ficar patente no La Vie até ao dia 20 de Maio (domingo) vai estar de seguida, no Aeroporto da Madeira (de 21 a 30 de Maio), no Solar do Ribeirinho - Machico (3 a 20 de Julho ), no Porto Santo (10 a 30 de Setembro) e depois em Santa Cruz (Casa da Cultura), Porto Moniz, São Vicente, Calheta, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta do Sol.