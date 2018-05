Em Fevereiro de 2018, a economia da Madeira cresceu a um ritmo inferior ao verificado nos três meses anteriores, situando-se nos 1,5%, e acrescentando assim mais um mês para um total de 57 meses consecutivos de crescimento.

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE), ontem revelado pela Direcção Regional de Estatística e revela que, no segundo mês de 2018, este manteve a trajectória positiva de crescimento, embora a um ritmo inferior ao registado sobretudo face ao mês anterior (Janeiro, com +2,3%), o que ocorre pelo segundo ano consecutivo (Fevereiro de 2017, com +1,9% face a Janeiro, com +2,8%).

No entanto é de realçar este facto: a economia regional está a três meses de completar cinco anos em crescimento ininterrupto, facto que ocorre desde Junho de 2013, altura em que interrompeu-se 35 meses consecutivos com a economia em baixa (Julho de 2010 a Maio de 2013), ou seja em contração.

O IRAE, lembra a nota das Estatísticas, “é um instrumento de síntese que tem como objectivo facilitar o acompanhamento atempado da evolução da economia regional, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações, não se apresentando como um substituto de outras estatísticas oficiais, nomeadamente no que se refere à taxa de variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB)”.

Por isso, analisam-se 36 indicadores, desde a energia ao turismo, dos transportes à dinâmica empresarial, dos movimentos bancários à construção, da importação e exportação de bens e serviços, dos preços ao mercado do trabalho.