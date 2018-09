53 mil plantas nativas recuperam Terra Chã

O Governo Regional, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, vai intervir na Terra Chã, numa fracção do Perímetro Florestal do Paul da Serra e das Serras do Seixal, considerada valiosa do ponto de vista biológico e paisagístico, estando classificada como Zona Especial de Conservação, que integra a Rede Natura 2000.

Esta área do Parque Natural da Madeira foi, em...