52% dos estabelecimentos da baixa tem videovigilância

Pouco mais de metade dos estabelecimentos comerciais da baixa da cidade do Funchal estão protegidos com sistemas de videovigilância. Esta é uma das conclusões da primeira fase da operação ‘Comércio Seguro’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e com a Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF).

Um dos...