5 milhões de euros renovam estações de águas residuais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) adjudica hoje, em reunião de vereadores, os dois primeiros lotes da 1ª fase da modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Funchal. O lote 1 diz respeito à ETAR do Almirante Reis e ao emissário submarino, ao passo que o lote 2 corresponde à estação elevatória de águas residuais (EEAR) que será construída nos Socorridos e à remodelação...