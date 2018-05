5.º lugar mais longe

A derrota do Marítimo frente ao FC Porto, conjugado com o triunfo do Rio Ave frente ao Chaves, tornou a conquista do 5º lugar numa tarefa mais complicada para os verde-rubros.

Matematicamente, estão ainda três equipas na luta por esta posição que pode dar acesso a uma prova europeia se o Sporting vencer a Taça de Portugal. Mas, para o Chaves, as hipóteses são mesmo e apenas aritméticas, pois, para ainda chegar ao 5º lugar, os flavienses necessitam que o Rio Ave perca os dois restantes jogos, de vencer o Marítimo por 5-0 e depois aguardar que os verde-rubros vençam o Sporting. Neste caso ficariam as três equipas igualadas pontualmente, com vantagem para o Chaves no mini-campeonato entre elas.

Para o Rio Ave a tarefa está mais facilitada pois, basta ganhar em Paços de Ferreira, na próxima jornada, para garantir o 5º lugar, já que os vila-condenses possuem vantagem no confronto directo com os verde-rubros.

Ao Marítimo resta fazer o seu papel. Ou seja, vencer em Chaves, no domingo, e depois esperar que o Rio Ave não vença em Paços de Ferreira na segunda-feira, perante castores aflitos, deixando tudo em aberto para a última jornada, em que vai receber o Sporting, enquanto os vila-condenses recebem o Sporting de Braga. O Marítimo pode até vencer os dois últimos jogos e não conquistar o 5º lugar, no caso do Rio Ave igualmente vencer os restantes dois embates na Liga.

Neste contexto, o Marítimo, nesta luta corpo a corpo com o Rio Ave não depende se si. Terá de fazer pelos menos quatro pontos, na expectativa que o Rio Ave faça não faça nenhum, ou somar os seis pontos em disputa na esperança que o Rio Ave apenas consiga um ponto.

Face a este quadro, não é fácil a tarefa dos pupilos de Daniel Ramos no que resta de campeonato, mas há a exigência de lutar até ao fim pela melhor posição possível no campeonato.