Pode-se dizer que foram quase 48 horas a bailar. Um ano depois de um dos momentos mais tristes da história do clube, os adeptos do Nacional voltaram a festejar, no sábado, após a derrota da Académica, em casa, que valeu o regresso ao convívio dos grandes, ontem, com a conquista do título de campeão da II Liga.

O dia foi longo, começou logo de manhã com o embate com o Arouca, que foi seguido de várias centenas de adeptos alvinegros na Praça Amarela, onde se fez a festa, que se prolongou até às primeiras horas do dia de hoje, quando os heróis da subida chegaram à Região, onde foram saudados e felicitados por largas dezenas de nacionalistas fervorosos, que mostraram fôlego para cantarem ‘campeões’.

Depois da festa no aeroporto, a romaria continuou em direcção à cidade, até à Câmara do Funchal, que abriu as portas aos novos campeões... com lágrimas de felicidade.

A festa continua esta tarde na Quinta Vigia, na recepção do Governo Regional. f.s.