46 colisões nas estradas da Madeira

Ao longo da última semana, a Polícia de Segurança Pública (PSP) contabilizou 46 colisões, 15 despistes, um atropelamento e dois outros acidentes não especificados nas estradas da Madeira.

Destes 64 acidentes de viação (mais cinco do que na semana anterior) resultaram 24 feridos ligeiros, a grande maioria no concelho do Funchal. De acordo com o balanço da sinistralidade rodoviária disponibilizado pela PSP, no Funchal ocorreram 27 sinistros neste período. Seguiu-se o concelho de Santa Cruz (9), Câmara de Lobos (7), Calheta (4), Santana (4), Ribeira Brava (3), Machico (3), Ponta do Sol (2), Porto Santo (2), São Vicente (2) e Porto Moniz (1). A.F.