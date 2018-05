40 operadores internacionais na Madeira com a EISAP

A European International Shipowners Association of Portugal (EISAP) celebra o segundo aniversário na Madeira, trazendo até à Região mais de 40 operadores internacionais, entre armadores com navios registados no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), passando por agentes e por empresas de shipping management. Estarão presentes alguns dos principais armadores do MAR, entre os quais a Ahrenkiel, a Briese, a NSB, a Amisco, só para citar nomes mais conhecidos.

O evento, que decorrerá entre os próximos dias 10 e 11 de Maio no Hotel Porto Mare, conta com o apoio da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira e do Governo Regional .

“Queremos que esta seja uma jornada de promoção do MAR e também das possibilidades da Região para atrair investimento”, referiu Gonçalo Santos, porta-voz da EISAP, acrescentando que “o evento vem na sequência daquele que foi realizado há sensivelmente um ano e que, entre os nossos associados, foi um sucesso, obrigando-nos a repetir”.

“Este ano, reforçámos as sessões de trabalho, introduzindo novos temas e permitindo que os armadores – muitos deles têm também outro tipo de negócios – conheçam melhor as possibilidades de investimento que quer a Madeira, quer o país, oferecem”, acrescentou.

O programa do segundo aniversário da EISAP inclui um workshop que abordará temáticas como ‘oportunidades de investimento em Portugal’, ‘oportunidades de investimento na Madeira’, ‘o futuro da economia azul – os próximos passos para a indústria do shipping’, entre outros.

Serão palestrantes personalidades como o Director Geral das Políticas do Mar, o madeirense Ruben Eiras, Roy Garibaldi, membro da Comissão Executiva da SDM, Alexandre Roque, advogado da SRS e Albrecht Gundermann, executive-manager da European Mar e membro do Direcção da EISAP.

“Convidámos ainda a Beta-i, organização criada em Lisboa para promover e potenciar o empreendedorismo e para impulsionar a cultura de inovação para estar presente. O objectivo passa por apresentar, aos nossos associados, o projecto Blue Tech Acellerator, cofinanciado pelo Ministério do Mar e que procura ligar start-ups a players de relevo na área da economia azul, fomentando parcerias e inovação”, acrescentou o porta-voz. “Estamos em crer que o programa é forte e permitirá a ligação dos nossos associados à Região e ao MAR”, concluiu.