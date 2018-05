40 equipas inscritas na Rampa da Ribeira Brava

O Troféu de Rampas da AMAK em automobilismo volta à estrada na próxima sexta-feira e sábado, dias 25 e 26 de Maio, com a realização da terceira prova de 2018, a Rampa Município da Ribeira Brava, organizada, uma vez mais, pela secção de automobilismo do CD Nacional.

A edição deste ano conta com um total de 40 equipas, sendo nove se apresentarão à partida no denominado troféu regularidade. Em mais uma boa lista de participantes, tal como aconteceu nas duas primeiras rampas da época - Ponta do Sol e Monte, o evento arranca na noite de sexta-feira, pelas 21 horas com a habitual super especial a ter lugar em plena vila da Ribeira Brava.

Já no sábado, ao início da manhã estão agendado as duas subidas de reconhecimento, pelas 9h50 e 10h50, enquanto a primeira subida oficial acontece pelas 12h20, seguindo-se as três derradeiras a partir das 13h50, 15h20 e 16h50.

De resto, quanto ao percurso escolhido, os pilotos irão percorrer as estradas do Parque Empresarial, do Lugar da Serra, das Fontes e do Boqueirão.