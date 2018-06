40 anos de Coca-Cola assinalados na Madeira

A Coca-Cola assinala 40 anos em Portugal e esse momento também é registado na Madeira. A Coca-Cola está a oferecer a todos os distritos de Portugal continental bem como às duas Regiões Autónomas uma icónica garrafa ‘contour’ em grandes dimensões decorada pelo artista visual Miguel Caeiro, também conhecido como RAM.

Na Madeira, o local escolhido para o efeito foi o Jardim das Madalenas, no Funchal, exposição essa inaugurada na tarde de ontem, tendo contando com a presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.

Com a entrega desta obra de RAM, a Coca-Cola pretende “simbolicamente agradecer a todo o país o enorme reconhecimento da marca nestas quatro décadas de presença em Portugal”, indica a conhecida marca, que assinala quatro décadas de presença em portugal. “Esta iniciativa cumpre uma das mais inovadoras e antigas características da essência da marca: a ligação às artes visuais, o estímulo à produção artística contemporânea e a disponibilização para usufruto das populações de obras originais produzidas a partir de bens de consumo identificadores da cultura popular”, acrescenta a Coca-Cola, num gesto de agradecimento aos portugueses.

“Ciente da sua enorme responsabilidade social e corporativa, a Coca-Cola decidiu desafiar o artista visual Miguel Caeiro, a.k.a. RAM a levar a cabo a decoração original de 20 garrafas com 2,5 metros de altura para poder devolver à população de cada distrito e regiões autónomas, sob a forma de obra de arte, a ligação emocional, carinho e fidelidade à Coca-Cola”, explica a marca, dando ainda outras indicações sobre o trabalho agora em exposição no Jardim das Madalenas: “O artista decidiu trabalhar o sentido humano e a essência colorida da marca, exibindo estes 40 anos sob a forma de 40 círculos, que representam não só toda a nação, mas também todas as raças presentes em Portugal. Enquanto viajante que tem percorrido vários cantos do Mundo, o artista sempre encontrou na Coca-Cola uma sensação de liberdade e é essa liberdade que as suas cores e traços significam. Por fim, RAM pretendeu ainda adicionar os emblemáticos slogans usados pela Coca-Cola em Portugal nos últimos 40 anos, utilizando para isso uma vasta caligrafia gráfica baseada em letras de graffiti, representando todas aquelas frases que de alguma forma fazem parte da vida dos portugueses”.

Dia Mundial do Ambiente

A cerimónia da entrega da garrafa comemorativa dos 40 anos do início da produção da Coca-Cola em Portugal à Madeira coincide com os 600 anos do descobrimento da Ilha, para além de ter sido assinalado ontem o Dia Mundial do Ambiente.

Nesse sentido, a entrega da garrafa comemorativa aprofunda uma já longa ligação da Coca-Cola à Região Autónoma da Madeira, desde a acção do Património Revisitado de 2015 onde as latas de Coca-Cola foram decoradas com referências à Floresta Laurissilva. Uma edição especial que representou a vegetação natural original da ilha da Madeira, de grande diversidade biológica. O objectivo deste tributo da Coca-Cola foi destacar o reconhecimento da Floresta, por parte da UNESCO, e dar um contributo para a promoção turística da região da Madeira.

A escolha do local (Jardim das Madelenas) também tem em conta a questão ambiental, já que ara uma área que se encontrava sem aproveitamento, tendo sido revitalizada ao abrigo da estratégia de Sustentabilidade da CCEP – “ Avançamos”, que preconiza políticas ambientais de sustentabilidade e de racionalização na utilização dos recursos naturais.