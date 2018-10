Os meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América continuam a seguir com preocupação a evolução do furacão ‘Leslie’ que se desloca no Atlântico Norte, num momento em que é cada vez maior a probabilidade de a depressão atingir o arquipélago da Madeira a partir de sábado, já sob a forma de tempestade...