A ‘Leslie’ esteve estacionária no meio do Atlântico nos últimos dias mas hoje inicia a trajectória no oceano, ganhando a força de um furacão à medida que se encaminha para a Madeira onde é aguardada dentro de três dias. Esta é a conclusão do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América (NOAA), organismo com o qual o Instituto Português do Mar e a Atmosfera (IPMA) partilha...