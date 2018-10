A partir de hoje, o grupo restrito de cidadãos com 100 ou mais anos de vida passa a integrar o nome do centenário Manuel Ferreira Vasconcelos. Nascido na freguesia de Santo António da Serra, a 9 de Outubro de 1918, “o Dia [do Senhor] dos Milagres”, como faz questão de lembrar, o secular cidadão santa-cruzense que esta terça-feira completa 100 anos de idade. Manuel Vasconcelos atinge...