Em conversa com o DIÁRIO, o ex-presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Miguel Sequeira, abordou a questão do regresso do gado à serra, a propósito do Dia Internacional da Biodiversidade, que se assinala hoje.

O docente da Universidade da Madeira, na área da botânica, lamentou as recentes tomadas de posição dos dirigentes do PS (Emanuel Câmara e Paulo Cafôfo), classificando o apoio político à pastorícia um “retrocesso vergonhoso”, além de representar uma “catástrofe em termos ambientais”.

Na opinião de Miguel Sequeira, a preservação da biodiversidade passa pela irradicação de todos os seres perigosos para a biodiversidade, ou seja, as plantas e os animais invasores, nos quais coloca à cabeça os herbívoros.

“Já é mau termos tantos coelhos. A história dos coelhos do Porto Santo é uma vergonha. A seguir temos aí uns Maduros que se organizam para libertar cabras”, atirou Sequeira.

No passado domingo, o líder do Partido Socialista-Madeira e presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, marcaram presença nas Tosquias – certame organizado, pela Associação Cartilha Madeirense, na Bica da Cana – onde defenderam o regresso do gado nas serras.

Emanuel Câmara sustentou que os criadores de gado são os grandes responsáveis pela prevenção das catástrofes.

Na mesma linha, Paulo Cafôfo realçou que a ausência de gado na serra é tão má como a pastorícia desregrada praticada na Região ao longo dos anos e propôs experimentar um “pastoreio controlado, orientado e bem planeado”.

Para o ex-presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, “é uma questão absolutamente demencial, porque não há qualquer benefício da introdução do gado”.

“Os biólogos são como se fossem médicos. Com certeza, não vê o cidadão comum colocar em causa os relatórios do médico. Até nos parece ofensivo, a nós que trabalhamos nesta área da ciência, que sequer ponham em causa o nosso diagnóstico”, diz Miguel Sequeira.

Para o professor está claro que as posições políticas assumidas, não só pelo PS mas pela generalidade dos partidos, representam tentativas de captação de uma “franja marginal” do eleitorado.

“Esta questão da destruição da Natureza pode ser tomada pela política, mas vão ficar para a história todos eles como culpados de não seguirem os diagnósticos [dos biólogos] e lavarem as mãos como Pilatos e obedecerem ao povo”, refere. E sentencia: “A sociedade pode decidir o que quer fazer, mas deve ter consciência de que o diagnóstico está feito”.