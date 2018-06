300 já usaram as casas de abrigo

Desde 2016, o Governo Regional, através da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (Instituto de Florestas e Conservação da Natureza), tem vindo a disponibilizar as antigas casas de abrigo à população. O projecto começou com a Casa do Lombo do Mouro (Encumeada - Ribeira Brava), e actualmente são já 6 não só na Madeira, como também no Porto Santo (Casa do Pico Branco).

Construídas originalmente para abrigar os caminhantes que atravessavam as ilhas, estas casas de abrigo, autênticos refúgios em plena natureza, têm vindo a ser renovadas, de modo a oferecerem melhores condições, e colocadas ao dispor dos madeirenses e portossantenses. “Foram feitas obras de modo a tornar as casas mais modernas, embora mantendo o traçado rústico, e funcionais. Foram ainda redecoradas, algumas com móveis levados da Quinta Vigia, de forma a deixá-las mais confortáveis”, explica a SRA ao DIÁRIO.

Até ao momento, a SRA refere que cerca de 300 pessoas já utilizaram estas casas, existindo uma tendência para que 2018 apresente taxas de ocupação e número de pessoas bastante mais alto do que 2017.

A procura maior regista-se aos fins-de-semana sendo a casa do Cedro (Montado do Pereiro) e da Rocha do Navio (Santana) aquelas que apresentam maior taxa de ocupação, na ordem dos 65%.

“Importa realçar que, por motivos de meteorologia e outros não controláveis, não é possível a utilização de muitas destas casas durante muitos dias do ano. Neste sentido a taxa de ocupação é na realidade superior ao apresentado”, sublinha ainda a informação disponibilizada pela SRA.

As casas estão diponiveis a todos os interessados, desde que o requerente seja maior de 18 anos de idade, podendo ser ‘alugadas’ por pequenos períodos (no máximo até sete dias consecutivos).

A reserva é feita de forma simples e intuitva através de um sistema existente no site do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (http://digital.gov-madeira.pt/casasabrigo/), sendo que independentemente do número de pessoas, o valor da estadia por noite tem um único valor: 25 euros.

Refira-se ainda que cabe ao Instituto das Florestas e Conservaçãoda Natureza receber, tratar e decidir todosos pedidos de cedência das casas de abrigo, bem como acompanhar e fiscalizar a utilização e tratar de todas as questões inerentes às mesmas.

A SRA sublinha que são várias as mais-valias oferecidas por estes espaços, mas as principais passam pelo facto de oferecerem um “contacto privilegiado com a natureza, onde o silêncio e a contemplação são os principais elementos”.