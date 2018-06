300 estrangeiros nos 1100 inscritos na USM

A Ultra Skymarathon Madeira (USM) 2018, que se realiza este fim-de-semana no Concelho de Santana, nesta quinta edição da prova entre os 1.100 inscritos figuram 300 estrangeiros de 35 nacionalidades.

Integrada no Skyrunner World Series da ISF – International Skyrunning Federation, a USM volta a fazer parte do leque restrito de cinco provas na distância Ultra que constituem o circuito mundial da modalidade. Motivo para trazer à Região os melhores atletas nesta modalidade de corrida técnica de montanha, o que deixou “muito contente” João Nunes, o director de prova. O notável crescimento que a prova tem vindo a registar, bem expresso do aumento muito significativo de atletas estrangeiros, que em 2014 foram só cinco e este ano são já 300, deve-se também à qualidade e notoriedade deste evento, ou não fosse a Ultra SkyMarathon “muito apetecível para os atletas que estão na luta pelo circuito”, salientou .

Também por essa razão, são vários os atletas de nomeada que regressam a Santana. É o caso do grande vencedor da última edição e recordista do USM (5h45m36s), o norueguês Jonathan Albon, um entre vários favoritos à vitória. Tendo em conta a grande qualidade dos atletas, alguns “muito competitivos que estão a lutar pelo título”, João Nunes não arrisca apontar o candidato a cortar a meta em primeiro, mas arriscou antever que o recorde da Ultra possa voltar a cair este ano.

Teófilo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Santana, muito elogiado por ter acreditado neste projecto desde início, deixou claro o interesse na prova: “Isto para nós é um investimento”, afirmou. Não apenas porque “os números falam por si”, mas também porque “é um evento com provas dadas” e com “retorno de investimento”, concretizou.

Já David Gomes, director regional de Juventude e Desporto, não só enalteceu a qualidade e dimensão deste “evento que muito ajuda a projectar a Região”, mas também o seu importante contributo no binómio Turismo e Desporto. Pela “dimensão internacional fantástica” que esta prova “marcante” já assume, destacou também o efeito promocional que a mesma faz da Madeira em todo o Mundo.