3 milhões para casas afectadas pelos incêndios

Será de forma repartida, entre os anos de 2018 e 2019, que o Governo Regional vai comparticipar os encargos financeiros para a aquisição, construção, reabilitação e infraestruturação de fogos para a atribuição aos agregados familiares que viram as suas habitações destruídas pelos incêndios que afectaram a Madeira, em Agosto de 2016, no valor global de 3.126.346,94 euros.

Esta é uma das decisões que surge da reunião de Conselho de Governo, realizada ontem, na Quinta Vigia e que teve como porta-voz a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Além disso, foi autorizada a celebração do contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira e o Município de Câmara de Lobos, tendo em vista a atribuição do apoio financeiro destinado a co-financiar a ‘Repavimentação da Estrada da Capela – Curral das Freiras’ e a ‘Repavimentação da Estrada do Chote e Eira das Moças – Jardim da Serra’. Segundo o GR, estes são projectos da responsabilidade desse município, decorrentes da intempérie de 20 de Fevereiro de 2010, no montante máximo de 706.715 euros, a ser executado em 2018.

Por outro lado serão adquiridas, pelo valor global de 172.578,22€, três parcelas de terreno das obras de “Construção do Arruamento entre o Porto (Penedo) e a Estrada Regional do Aeroporto – Porto Santo”, “Construção da Via Expresso Ribeira de S. Jorge – Arco de São Jorge” e “Construção da Via Rápida Machico/Caniçal – Alterações do Projecto.” A.D.F.