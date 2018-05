Investimento de 5 milhões aguarda há um ano por resposta do IDE

Uma empresa madeirense, com sede em Santo António, aguarda há dois anos para construir uma fábrica de plásticos, no Parque Empresarial da Ribeira Brava. Embora reconheça alguma delonga dos processos burocráticos, a Plásticos NC Madeira questiona o porquê de um investimento que ascende aos 5 milhões de euros estar a ser “arrastado”, sem respostas, por parte do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Madeira.

João Camacho explicou ao DIÁRIO que a sua empresa viu autorizado o projecto de construção da referida fábrica em Março de 2016, após candidatura ao Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial da Região Autónoma da Madeira, aprovada no âmbito do Programa Operacional Madeira 14-20. No entanto, houve necessidade de requerer um empréstimo bancário, o que veio atrasar o início da obra.

Entretanto, um outro ‘problema’ veio travar o início da obra. O local escolhido para a implementação da obra, um loteamento no Parque Empresarial da Ribeira Brava, necessitava de alterações à autorização do loteamento. Cientes destas demoras no processo e de que se aproximava o prazo de conclusão da obra, foi requerida a prorrogação do projecto, mas a empresa garante que nunca recebeu qualquer resposta por parte do IDERAM, responsável pela aprovação deste financiamento comunitário.

Contactado pelo DIÁRIO, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Madeira (IDERAM) confirma a candidatura do projecto desta empresa mas afirma que a prorrogação depende das alterações por parte da Madeira Parques Empresariais. “Foi solicitado, pela empresa, a prorrogação do prazo de conclusão do projecto de investimento, tendo para o efeito alegado atraso no financiamento bancário assim como problemas na adjudicação de algumas máquinas junto dos fornecedores”, explica Jorge Faria, presidente do Conselho Directivo do IDERAM.

“Na sequência da análise do pedido de prorrogação por parte do IDE, IP-RAM, verificou-se igualmente que a realização do investimento, estaria dependente da aprovação do pedido de alteração do loteamento do Parque Empresarial da Ribeira Brava, situação que só veio a ocorrer no passado mês de Março, condição essencial à concretização do projecto”, acrescenta o presidente, afiançando que, neste momento, estão reunidas as condições para a conclusão da análise do pedido de prorrogação apresentado.

Este processo é confirmado pela Madeira Parques Empresariais, através do presidente do Conselho de Administração, Ricardo Morna Jardim. No entanto, garante que as alterações no loteamento ficaram concluídas em Dezembro de 2017, “as quais permitem que seja dado início ao processo de instalação da actividade”. Ricardo Morna Jardim explicou que todos os lotes se encontram em condições de laborar, mas que, neste caso, por se tratar de uma fábrica de maior dimensão, foi necessário proceder-se a alterações nos lotes, processo acompanhado por uma engenheira, que ficou concluído no ano transacto.

Parece estar, assim, em vias de conclusão um processo que teve início em 2016, embora João Camacho garanta continuar a aguardar mais informações sobre o processo por parte do IDERAM. “Ainda não obtivemos qualquer resposta em relação ao processo por parte do IDE. Apenas a Madeira Parques tem dado feedback sobre o andamento do processo que, da parte deles, está concluído”.

O investimento que ascende a quase 5 milhões de euros vai permitir empregar, numa primeira fase, 15 pessoas, podendo o número subir para 30 após um ano, conforme a evolução da fábrica.