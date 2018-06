Telessaúde chega muito lentamente

A telemedicina/telessaúde só muito lentamente e a custo vai chegando à Madeira, apesar de significar claras mais-valias potenciais para o sistema de saúde. Até agora, apenas a teleurgência tem funcionado, com o centro de saúde do Porto Santo, desde 1 de junho de 2017, ainda que com algumas limitações.

Em breve, garante Pedro Ramos, ao DIÁRIO, vai avançar a teledermatologia. Algo que, há muito anos, existe nos Açores e que permite, como já aconteceu, em sete dias identificar um caso oncológico e realizar uma cirurgia no IPO.

De forma simplificada, a teledermatologia consiste em fazer imagens da zona que se pretende analisada e enviá-las a um especialista para avaliação e posterior encaminhamento.

Uma das pessoas que têm lutado pela introdução e incremento da telessaúde na Madeira tem sido Élvio Jesus, da Ordem dos Enfermeiros. Aquele dirigente fica satisfeito por se dar mais um passo nesse caminho, mas lembra um conjunto de áreas onde com ganhos e pouco investimento material já se poderia ter evoluído mais, muito mais.

Os exemplos são vários e vão das teleferidas complexas à telepatologia, passando pela telemonitorização. Com excepção da telemonitorização, no que diz respeito a imagens, muita coisa pode ser feita com recurso a bons telemóveis. No caso da telemonitorização, em especial em DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica) e em insuficiência cardíaca, são exigidos equipamentos e rede de comunicações, uma vez que a monitorização é permanente.

Com base numa experiência no Alto Minho, é possível saber que cada doente monitorizado custa pouco mais de mil euros anuais, mas a contrapartida é a redução em 50% dos internamentos e de 60% nas idas às urgências. Tudo isto é acumulável com o maior bem-estar evidenciado pelos doentes.

Ainda que em menor escala, a telepatologia também pode exigir alguns equipamentos, mas “de certo que o custo compensa o benefício”.

O campo das teleferidas complexas será, porventura, o mais simples de implementar, por exigir meios quase rudimentares, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico actual. Élvio Jesus diz que há pessoas com feridas há cinco e dez anos que poderiam deixar de as ter em seis meses. Novamente, além dos benefícios para o doente, são grandes as mais-valias para o serviço de saúde.

Outra área, em que é desejável o incremento da prestação de serviços à distância, é na teleimagiologia/telerradiologia. Os exames feitos na Região podem ser interpretados e feitos os relatórios em qualquer parte, nomeadamente, em unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), por exemplo, através de protocolo.

Uma ideia que Élvio Jesus defende poder ser executada também nas demais áreas referidas na telessaúde. No caso na telemonitotização, as aquisições poderiam ser feitas em conjunto com o SNS, assim como a contratação da empresa que presta apoio técnico e até a monitorização, propriamente dita, por técnicos do SNS. Como tudo acontece á distância, de pouco importa o local onde o acompanhamento é feito, desde que as redes de comunicação funcionem.