Um entre milhares

Um ano após ter dado entrada com o processo no Hospital Dr.Nélio Mendonça, Ambrósio Rodrigues, de 66 anos, foi chamado para ser operado ao joelho. Seguindo o procedimento normal, realizou a consulta de anestesia e foi-lhe pedido, inclusivamente, que comprasse as muletas (no valor de 50 euros), porque o Hospital não dispunha desse material. Porém, quando chegou o momento da operação, foi informado que a mesma não iria realizar-se, devido a “problemas técnicos”. Isto aconteceu há três anos.

Demora já custou 400 euros em infiltrações

Conforme explica uma sobrinha do queixoso, a condição física de Ambrósio tem vindo a deteriorar-se desde então: “tem dificuldades de locomoção, anda de bengala diariamente e queixa-se de muitas as dores”, expõe.

De acordo com o relato de Susana Carvalho, o ortodopedista Miguel Vieira, que é quem actualmente acompanha o tio, diz mesmo que “a única coisa a fazer é esperar”. Esta espera tem-se revelado cara, uma vez que para minimizar as dores Ambrósio viu-se obrigado a fazer duas infiltrações aos joelhos, no valor de 200 euros cada uma.

Indignada com a situação, a sobrinha resolveu apresentar queixa no Gabinete de Atendimento e Apoio ao Utente do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), no passado dia 20 de Agosto. Apesar da confirmação pronta do e-mail no mesmo dia, Susana não obteve desde então nenhuma outra resposta por parte do SESARAM.

Pelo menos 7 aguardavam há 18 anos para serem operados

Longe de ser o único, Ambrósio Rodrigues é um dos mais de três mil madeirenses que (de acordo com dados referentes ao 1.º semestre de 2017) estavam em lista de espera para realizar esta cirurgia, designada de artroplastia total do joelho, no serviço público. Destes, sete utentes aguardavam desde o ano 2000 (ou seja, há quase 18 anos) para serem operados.

São, de resto, frequentes os relatos por parte de doentes que dão conta do atraso neste tipo de intervenções cirúrgicas para reconstrução ou restauração de articulações, por falta dos necessários dispositivos.

1,3 milhões em próteses para ancas e joelhos

Os materiais a adquirir são, de facto, de preço elevado. Por exemplo, a ‘Aquisição de prótese total anca’ pode variar entre os mil e os dez mil euros (só a prótese). Um valor, dez mil euros, possível de alcançar, por exemplo, com uma prótese de revisão de joelho.

Recorde-se que, no ano passado, o SESARAM abriu um concurso para a aquisição de próteses de ancas e de joelhos, no valor base de 1,3 milhões de euros e com duração de três anos.

De referir ainda que (embora o preço varie de acordo com o tipo de intervenção cirúrgica e do tipo de prótese colocada) no privado este tipo de cirurgia custa entre x e x euros.