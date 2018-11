Devia ter aberto ao público em Setembro passado, mas os portões da Quinta Magnólia vão permanecer fechados, pelo menos, até Fevereiro de 2019. De acordo com Nuno Natividade, presidente do Conselho de Administração da PATRIRAM - empresa pública que tem a cargo a reabilitação e rentabilização do espaço - a dificuldade que o empreiteiro enfrentou para sub-contratar mão-de-obra especializada...