Durante uma semana, mais concretamente entre os dias 14 e 23 de Julho, terá lugar a 3.ª Campanha de Recolha de Resíduos em terra e no mar, para prevenção da poluição das águas balneares, de forma a promover uma cidadania activa e sensibilizar para a necessidade da mudança de comportamentos. A informação foi avançada ao DIÁRIO pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRARN), que anunciou que a iniciativa vai envolver os 11 concelhos, incidindo a acção em 14 locais e que vai envolver a colaboração de 17 entidades.

A iniciativa está incluída no programa de sensibilização e divulgação da ‘Estratégia MaRaM’, que hoje também possui uma actividade para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos: ‘III Conferência Regional MaRAM’, que vai decorrer a partir das 9h30, no Edifício do Campo da Barca desta Secretaria.

Trata-se de “uma oportunidade para falar do projecto desenvolvido pelo Governo Regional, que pretende sensibilizar a sociedade para a problemática da poluição do mar, nomeadamente as águas costeiras, através da concretização das medidas previstas na ‘Estratégia MaRaM’, que incidem, essencialmente, em duas vertentes: Educação Ambiental e identificação dos focos de poluição no mar”.

Na sessão, que perdurará durante toda a manhã de hoje, serão abordados três grandes temas: ‘Serviços dos Ecossistemas Costeiros – do CO2 e O2 ao nosso bem estar’, ‘Desafios do Mar’ e ‘Projecto Clean Atlantic’.

Ao nível da sensibilização e divulgação da ‘Estratégia MaRaM’, a Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental (DESA), da Direcção de Serviços de Qualidade do Ambiente, realizou, neste ano, a 4.ª Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da ‘Estratégia MaRaM’, que contou com a presença de 23 entidades e autoridades com competências no domínio da integridade ambiental. Dentro dos objectivos para este ano inclui-se também o envolvimento de escolas, sendo que 30 Eco-Escolas estão a abordar o tema ‘Mar’ e ainda, no âmbito da Campanha de Sensibilização ‘Há Mar e Mar, Há ir e Limpar’, encontra-se em fase de conclusão o Livro ‘Amar o Mar’, da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré - Escolar e Creche do Caniçal.

O que foi feito em 2017

Ao nível da sensibilização e divulgação da ‘Estratégia MaRaM’, a DESA realizou as seguintes atividades no ano transacto: ‘II Conferência MaRaM’, a 8 de Junho, que contou com a presença de 64 participantes e a 3.ª Reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da Estratégia MaRaM, envolveu 25 entidades e autoridades com competências no domínio da integridade ambiental. Além disso, também promoveu a 2.ª Campanha de Recolha de Resíduos, que decorreu durante 10 dias em 14 locais diferentes, em terra e no mar.

Na iniciativa, foram recolhidos mais de 7 mil quilos de resíduos, destacando-se as beatas de cigarros, palhinhas e respectivos invólucros, sacos de batatas fritas, invólucros de gelados, sobretudo nas praias com bares, restos de ferro e plástico variado.

De referir que a campanha envolveu os 11 municípios da região, a Frente Mar, o Clube Naval do Funchal, a Marina do Funchal e envolveu 413 pessoas, nomeadamente crianças e jovens de ATLs, utentes de Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) de alguns concelhos, agrupamentos de escuteiros, clubes e associações, membros dos executivos e colaboradores dos municípios, assim como colaboradores e hóspedes de três unidades hoteleiras ‘Green Key’ (Hotel Vila Baleira, Hotel Pestana Porto Santo, Hotel Orca Praia).