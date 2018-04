28 registos de ‘alerta’ vermelho em apenas 11 dias

Este ano foram já registadas perto de três centenas e meia de situações meteorológicas de risco devido ao vento e à chuva, tendo em 28 casos atingido nível de aviso vermelho.

De acordo com os registos dos extremos diários das 19 estações que o IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera possui no Arquipélago da Madeira - 17 na Madeira (só 13 possuem anemómetro, instrumento que regista a força e a velocidade do vento), 1 em Porto Santo e 1 na Selvagem Grande -, desde 1 de Janeiro a 10 de Março estão registados 341 casos meteorológicos adversos nos parâmetros do vento (229) e da chuva (112) que atingiram níveis de ‘alerta’ em praticamente dois terços dos primeiros 69 dias de 2018.

Neste período, a quase totalidade das estações automáticas do IPMA na RAM registaram 200 episódios que justificaram ou justificavam a emissão de aviso amarelo (situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica), 124 devido ao vento e 75 provocada pela chuva. Acresce outros 113 registos com intensidade de aviso laranja (risco moderado a elevado), 87 causados pelo vento e 26 pela chuva. Há também registo de 28 casos onde foi atingida a intensidade de aviso vermelho (risco extremo), 18 por causa das rajadas muitos fortes e 10 relacionados com a intensa precipitação ocorrida em intervalos de uma e/ou seis horas. Estas quase três dezenas de registos de condições adversas extremas têm a particularidade de só terem ocorrido a partir de Fevereiro.

Duas semanas no vermelho

A avaliação feita aos dados extremos registados diariamente por todas as estações até ao dia 10 de Março, revelam ter ocorrido situações de ‘alerta’ para estes dois factores meteorológicos em 44 dos 69 primeiros dias do ano. Em Janeiro, tal ocorreu em 18 dos 31 dias, num total de 90 registos de nível amarelo (66) e laranja (24). Em Fevereiro as situações meteorológicas de risco provocadas pelas rajadas de vento e pela chuva forte, agravaram-se significativamente. Não apenas pelo facto de em 16 dos 28 dias ter produzido centena e meia de situações meteorológicas com intensidade para os diferentes níveis de aviso meteorológico, mas porque foram registados 17 casos onde o risco chegou a ser extremo. Neste que é o mês mais curto do ano, o histórico dos fenómenos atmosféricos chegaram aos 143 casos com nível de aviso meteorológico (73/amarelo, 53/laranja e 17/vermelho). A grande maioria destas situações verificou-se a partir do dia 25, sendo o dia 28 o mais tempestuoso, com 30 casos com nível de aviso: 14/amarelo, 7/laranja e 9/vermelho.

Tempestade que já este este mês viria a manter proporções de alerta até ao passado dia 10. Consequência desse mau tempo que assolou de forma severa a Região durante duas semanas, só no primeiro terço deste mês foram registadas mais de centena de situações de risco. Dos 108 casos identificados, em 11 a intensidade atingiu o vermelho. Noutras 36 a proporção foi laranja e em 61 chegou ao nível amarelo.

Recorde-se que outros avisos meteorológicos também foram emitidos já este ano para a Região. Nomeadamente por causa do tempo frio, quando a temperatura mínima nas regiões montanhosas chegou a ser negativa durante vários dias. O mesmo para a agitação marítima, sempre que a altura significativa das ondas atingia, pelo menos, os 4 metros.