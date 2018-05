278 mil euros para instalar ETAR no Curral dos Romeiros

A população do Curral dos Romeiros, na zona alta do Monte, terá, pela primeira vez, uma ligação à rede pública de esgotos, viabilizada pela criação de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) compacta. A Câmara Municipal do Funchal acaba de ver aprovado o co-financiamento do POSEUR, para um investimento global de 278 mil euros, que irá permitir a realização de mais uma intervenção de carácter estrutural para a população ali residente. A ETAR será instalada numa área de aproximadamente 200 m2, e será dotada de um sistema de tratamento secundário por lamas cativadas e tratamento biológico das águas residuais domésticas, segundo apurou o DIÁRIO.

O vice-Presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, enaltece a resposta da Câmara Municipal do Funchal “a uma reivindicação antiga desta comunidade de cerca de três centenas de pessoas, que não tinha ligação à rede pública de saneamento básico. Trata-se de uma conquista importante para esta população e de uma intervenção simbólica para a autarquia, resolvendo uma questão com impacto direto na qualidade de vida da comunidade, em pleno século XXI.” Para o autarca, que tem o pelouro sobre as Águas e o Saneamento Básico a “intervenção reafirma o desígnio do Executivo em continuar a combater as assimetrias nas zonas altas do concelho, focando especialmente a melhoria de acessibilidades, da rede de saneamento básico e dos espaços públicos.”

90% do Funchal com rede de saneamento básico

No concelho do Funchal a população servida com sistemas de drenagem e de tratamento de águas residuais ronda os 90%, mas subsistem ainda alguns aglomerados mais isolados que não têm acesso à rede geral de saneamento, devido sobretudo ao seu afastamento da rede. “Os investimentos no sentido de debelar essa realidade são sempre bastante exigentes, quer a nível financeiro, quer a nível operacional. Este era justamente o caso da zona do Curral dos Romeiros, um aglomerado com cerca de 300 habitantes e 70 fogos habitacionais”, explica Miguel Silva Gouveia, lembrando que o município já executou o lançamento da rede de drenagem dentro do aglomerado, exclusivamente com recurso ao orçamento municipal, sendo que este investimento vem agora permitir a ligação a essas redes e garantir que estarão reunidas as condições mínimas de segurança e saúde pública para a população residente na localidade, suprimindo situações da proliferação de fossas sépticas, com todas as consequências nocivas por elas apresentadas, como a saturação e contaminação dos solos, os odores desagradáveis e o impacte visual negativo.

A CMF continua, desta forma, a dar prioridade às zonas altas do Funchal. No Verão passado o presidente Paulo Cafôfo, esteve no Curral dos Romeiros para proceder à entrega formal do primeiro kit de Proteção Civil a equipar uma Unidade Local de Proteção Civil (ULPC) no Funchal, uma das novas abordagens do Executivo para garantir a proteção de pessoas e bens nas zonas altas, dotando os cidadãos comuns de meios para saber comportar-se numa primeira resposta a situações de catástrofe. O presidente tornou, então, a ULPC do Curral dos Romeiros na primeira totalmente funcional do concelho, sendo que o local que servirá de base à Unidade também já está remodelado e prestes a ser entregue para o efeito, faltando apenas acabamentos finais: a CMF recuperou, com este fim, o primeiro piso da antiga Escola do Curral dos Romeiros.

Até ao Verão, estará igualmente concluída a reabilitação do Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo, percurso pedonal que foi severamente afetado no decurso dos incêndios de 2016, e que estabelece a histórica ligação entre o sítio do Curral dos Romeiros e o Largo das Babosas. O investimento, de cerca de 400 mil euros, foi cofinanciado pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia.

Miguel Silva Gouveia sublinha que “este é um caminho tradicional, utilizado ainda hoje pelos moradores do Curral dos Romeiros, uma população historicamente isolada, para chegar ao centro da sua própria freguesia. Também devido à progressiva degradação, o caminho foi perdendo alguma importância para os locais ao longo dos últimos anos, mas tornou-se, contudo, num trajeto de grande incidência turística”, pelo que, defende o vice-presidente, “a intenção da autarquia continua a ser combater, de forma integrada, o isolamento do Curral dos Romeiros, potenciando aquele núcleo turisticamente e ajudando a catalisar a microeconomia do local.”