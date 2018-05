26 países apurados para a final que vai definir quem sucede a Salvador Sobral

Portugal já estava automaticamente apurado para a final do Festival da Eurovisão, por ter vencido no ano passado. Agora, outros 25 países juntam-se a Claúdia Pascoal e Isaura para disputarem o título que, no ano passado, foi alcançado por Salvador Sobral.

Os países apurados na segunda semi-final, que se realizou ontem, são a Sérvia com a música ‘Nova Deca’, interpretada por Sanja Ilić & Balkanika; a Moldávia com ‘My Lucky Day’, pela voz de DoReDos. Já a Hungria subiu a palco com a música ‘Viszlát Nyár’ a ser interpretada por AWS. Da Ucrânia chegou a canção ‘Under The Ladder’, com a interpretação de MELOVIN. Benjamin Ingrosso interpretou ‘Dance You Off’, representando as cores daSuécia.

Quanto à Austrália, que apesar de não se inserir na Europa é uma das participantes no concurso, subiu a palco com ‘We Got Love’, na voz de Jessica Mauboy.

Um outro finalista é a Noruega, que conseguiu o seu lugar com ‘That’s How You Write A Song’ a ser entoado por Alexander Rybak.

Também do Norte chega outro finalista, a Dinamarca, que levou à Eurovisão a música ‘Higher Ground’, na voz de Rasmussen.

‘Hvala,ne!’, interpretada por Lea Sirk, deu um lugar na final à Eslovénia. A última finalista é a Holanda, com a música ‘Outlaw In’Em’ a ser interpretada por Waylon.

A final do Festival da Eurovisão da Canção está marcada para sábado, a partir das 20h e conta ainda com Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia, Irlanda, França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e Portugal. A.D.F.