24 escolas na Região com futuro incerto

Uma sala de aula com apenas dois alunos de 1.º ano e um professor dedicado inteiramente a estes estudantes. O cenário até pode ser idílico para alguns mas, se pensarmos na economia regional (e portuguesa), é fácil perceber que é incomportável financeiramente. E é por isso que, na Escola do Rochão, na Camacha, o futuro do próximo ano lectivo ainda é uma incógnita. De acordo com as previsões da Secretaria Regional de Educação (SRE), em 2018/2019, só entrarão mesmo duas crianças para a 1.ª classe nesta escola (as duas que frequentam a pré neste estabelecimento de ensino). E esta não é a única escola na Região a enfrentar as consequências das alterações demográficas dos últimos anos: há mais 23.

É que os indicadores não deixam margem para dúvidas: não será novidade que a Região, tal como o País e a Europa, enfrentam uma profunda alteração populacional. A esperança média de vida tem vindo a aumentar, há cada vez mais pessoas com 65 ou mais anos, em oposição a um número cada vez menor de nascimentos.

Há poucos dias, aliás, os números da Eurostat mostraram que Portugal é o terceiro país da União Europeia (UE) onde o índice de fecundidade foi mais baixo em 2016, só atrás de Espanha e de Itália. Segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia, este índice estacionou nos 1,36 nascimentos por mulher, em Portugal. Se olharmos apenas para a Madeira, como o DIÁRIO divulgou em Janeiro, o índice de fecundidade parou nos 1,07, no mesmo ano. E se recuarmos ainda mais, até 2013 - ano em que nasceu a maior parte dos bebés que entram para a 1.º classe no próximo ano - o Índice Sintético de Fecundidade na Madeira fixou-se nos 0,98. Em 2014 caiu para os 0,95. Ambos bem abaixo de anos anteriores (em 2010, por exemplo, fixava-se nos 1,27). Se antes os números já preocupavam, agora os resultados chegaram mesmo para ficar: há várias freguesias na Região que não têm ‘filhos’ para mandar para as escolas. Estará o processo de socialização e educação das crianças e jovens a enfrentar uma mudança para a qual não se preparou?

As exigências já chegaram mesmo a algumas escolas no ano lectivo corrente. Como recorda a directora da EB1 com PE do Rochão, Nélia Cardoso: “Caminhamos cada vez mais para a junção de turmas. Foi o que aconteceu no início deste ano: tínhamos nove alunos para o 1.º ano [incluindo uma criança autista que, por norma, exige outra atenção] e 11 para o 2.º ano. Falamos tanto em aprendizagem diferenciada, mas era humanamente impossível a professora dar atenção a alunos com níveis diferentes”. Não esquecendo que as crianças do 2.º ano têm provas de aferição e, por isso, exigem dos docentes um acompanhamento direccionado para esses exames.

Foi por isso que vários encarregados de educação revoltados com esta junção de turmas, uniram-se aos de outras escolas com o mesmo problema e exigiram ao Governo Regional professores para os estabelecimentos de ensino que ainda não tinham a equipa docente completa. Já a meio deste ano lectivo, a Escola do Rochão viu chegar mais um professor e pôde, então, separar os dois níveis de ensino: “O rendimento é muito mais positivo, já se reflecte nas notas do 2.º período”, avalia a directora. Agora, a preocupação de Nélia Cardoso está no desfecho do próximo ano lectivo, já que as previsões oficiais apontam para a entrada das duas tais crianças com que abrimos este texto. Mas as notícias podem ser mais animadoras: “Ainda não estou a aceitar inscrições, mas já recebi contactos de cinco pessoas que demonstraram interesse em matricular as crianças aqui”. Caso não se confirme, acredita a a directora desta escola no concelho de Santa Cruz, “teremos de fazer o mesmo que no início deste ano: juntar as turmas para o caso de não termos professores suficientes”. Uma solução que, mesmo com poucos alunos por nível, não garante sucesso, sublinha a professora: “Se se misturarem turmas, é essencial ter um professor coadjuvante, o arranque do ano lectivo é uma fase bastante importante”.

A diminuição do número de crianças e jovens mexe com o processo de gestão do sistema de educação, tanto na rede de estabelecimentos escolares, como no plano dos recursos humanos e levanta ainda linhas da pedagogia a utilizar. Por causa disto, o processo de restruturação da rede de estabelecimentos escolares assistiu a dois momentos sob a administração autonómica. Numa primeira fase, a partir dos anos 80, muitas escolas do 1.º Ciclo, mais pequenas ou sem condições, foram intervencionadas ou substituídas por infra-estruturas construídas de raiz. Já no segundo momento, processo que arrancou nos últimos anos, a educação deparou-se com o encerramento de várias escolas e com a fusão de diversos estabelecimentos de ensino um pouco por todo o país. Mais uma vez, foi o 1.º Ciclo que sentiu mais as alterações - em alguns casos completando a fase anterior de substituição de escolas sem condições, agruparam-se as crianças em turmas do mesmo ano de ensino. Mas, como também lembra Nélia Cardoso, os grupos escolares com um número reduzido de crianças, exigem quase os mesmos recursos que as turmas grandes.

Problema que, à partida, a EB1 com PE do Tanque não terá de enfrentar. É que apesar dos números oficiais apontarem para a entrada de apenas cinco crianças na 1.ª classe em 2018/2019, esta escola do Monte tem professores no quadro e conta ter pessoal docente suficiente para as várias turmas, independentemente do número de alunos que cada uma venha a ter: “Já recebemos interesse para mais duas crianças, além das cinco que temos na pré. Mesmo assim, se forem só esses alunos, deve ser preciso juntar turmas. Não abrem uma com tão poucos. Como temos professores no quadro, se a SRE os mantiver, é fácil colocar dois professores. De qualquer forma é sempre uma incerteza”, explica Elisa Queirós, directora deste estabelecimento de ensino. Mas as previsões não são muito esmorecedoras: “Os cinco alunos que vão para o 1.º ano são os que temos como certos porque saem do pré-escolar e seguem para o 1.ºCiclo, mas podemos receber de outras creches, como os dois contactos que já fizeram. O número costuma aumentar”, revela. Este ano lectivo, 2017/2018 (e apesar de no ano passado terem mais crianças na pré em comparação com as cinco deste ano), a escola do Tanque tem 11 estudantes a frequentar o 1.ºano.

Remata Elisa Queirós: “O grande problema é que os privados competem com o público. É difícil competir quando aquilo que os pais pagam lá é praticamente o que pagam aqui”, desabafa a directora, que também é suportada por outros docentes com quem o DIÁRIO conversou, e que alegam que as escolas semi-privadas têm a equipa docente fechada logo no arranque escolar. Isto, dizem os docentes, faz com que os encarregados de educação optem pelos semi-privados, já que assim garantem que os miúdos têm uma educação estável desde o início do ano lectivo.

E já que falámos em creches, aproveitamos para lembrar que elas vão mesmo enfrentar um problema no próximo ano. Se pensarmos que a renovação geracional é assegurada com um Índice Sintético de Fecundidade (ISF) superior a 2,1, e cruzarmos com os valores para a Região em 2015 (que até subiu um pouco mais relativamente aos dois anos anteriores), não é difícil prever os resultados: é que há três anos o ISF da Região encravou nos 1,10 (e em 2016, como dito, caiu para 1,07). Ou seja, as creches também vão sofrer nos próximos tempos e os efeitos começam a fazer-se sentir já no próximo ano. Mas na escola do Tanque, revela Elisa Queirós, estão “a receber no pré-escolar também”. Explica a directora: “Nota-se que nos últimos anos já nasceram alguns bebés, temos alunos que tiveram irmãos. Ainda são poucos porque temos muitos pais desempregados. Melhorou com a retoma económica, mas ainda há muitos”.

Em Santana, por exemplo, a falta de nascimentos é um dos grandes entraves ao desenvolvimento do concelho. A EB1 com PE e creche de Santana é outra das escolas que se confronta com a falta de bebés na Região. Para já, esta escola só espera receber quatro alunos no próximo ano. E para a EB1 com PE do Faial e São Roque do Faial, prevê-se que entrem nove crianças para o arranque do 1.º Ciclo. Mas o professor João Gomes, director desta unidade escolar do Faial, aponta outras causas: “No concelho de Santana há muitos incentivos à natalidade, não é por falta deles que não nascem crianças. A Câmara Municipal de Santana vai pagar metade das mensalidades da creche, os transportes também são grátis, e há apoios para os manuais e material escolar”. Para João Gomes, o busílis está no próprio desenvolvimento (e falta de oportunidades no concelho): “Há muita gente a emigrar”, aponta o professor. E o desfecho pode mesmo ser o encerramento da escola: “Claro que queremos todas as escolas abertas, mas o custo de manter estas infra-estruturas só para quatro ou cinco crianças é difícil. Como professores e auxiliares. Se isso acontecer, há a possibilidade de passarem para outro estabelecimento”. É por isso que João Gomes acredita que, caso alguma escola seja desactivada, acabarão por encerrar as duas: “Se fechar uma, fecha a outra, serão ambas ao mesmo tempo. É o problema da falta de crianças, mas não podemos ter escolas abertas com duas crianças por ano”.

Desertificação chega ao 2.º Ciclo

Se actualmente já não há alunos suficientes para o 1.ºCiclo, prevê-se que o 2.º Ciclo se depare com a mesma razia dentro de alguns anos. Mas o vazio vai chegar mais cedo para algumas escolas, que vão confrontar-se com a falta de alunos do 5.º ano já em 2018/2019. O caso mais agudo é o da EB23 Cardeal D. Teodósio de Gouveia, em São Jorge que conta actualmente, na 4.º classe, com apenas cinco crianças. E os números fazem crer que estas serão as únicas matrículas no 2.º Ciclo no próximo ano lectivo. Estes alunos, a constituirem-se em turma, implicam a afectação, na mesma, de 11 docentes - os necessários para cobrir o número de disciplinas do currículo. Mas este não é caso isolado, porque a EB1 com PE do Rochão, diz a directora Nélia Cardoso, tem 10 alunos no 4.º ano, os mesmo que se devem inscrever no 2.º Ciclo naquela escola para o ano. E, mostram os números oficiais, a EB123 com PE e Creche do Curral das Freiras tem 12 alunos no último ano do 1.ºCiclo, este ano. Já a EB123 com PE Prof. Francisco Barreto, tem 13 estudantes, este ano, no mesmo nível. No melhor dos casos, estão todas na iminência de formar uma turma de 5.º ano com aquele número de alunos.

As decisões a tomar entre o final deste ano lectivo e o início do próximo, sobre o futuro escolar das crianças destas 24 escolas, estará nas mãos do Conselho Escolar de cada estabelecimento, depois de consultados os encarregados de educação, autarcas e governantes (como juntas de freguesia, câmaras municipais e Secretaria Regional de Educação). Uma discussão que se prevê durar.