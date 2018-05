21 milhões para proteger estrada do Jardim do Mar

As sondagens dos taludes da ER 223, entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar, arrancam neste mês e vão prolongar-se por quatro meses, ou seja até finais de Setembro. O contrato para estes estudos técnicos, orçados em 115 mil euros, já foi adjudicado pelo secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves. Só depois desta fase terá início a empreitada, cujo investimento deverá ascender a mais de 21 milhões de euros, contemplando não só a consolidação da escarpa mas também a construção de pelo menos um túnel em forma de alpendre para proteger o trânsito da queda de pedras das escarpas de maior altitude.

Está assim dado o passo para a execução de uma obra que irá prevenir e mitigar o risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras à estrada, sobretudo em duas zonas consideradas de maior perigo e onde vêm acontecendo desabamentos de terras.

A prospecção geotécnica, a ser realizada pela ‘Tecnasol FGE’, uma empresa do continente especializada em sondagens, irá permitir, explica Amílcar Gonçalves, avaliar os taludes e os solos da zona a intervencionar e fazer a caracterização geológica dos terrenos a atravessar.

O objectivo é, de acordo com o secretário regional, lançar o concurso público para a empreitada até final do ano, de modo a que “a obra vá para o terreno em 2019, muito provavelmente no primeiro semestre”. O custo dos trabalhos deverá ascender a 21,3 milhões de euros.

Solução técnica propõe um ou dois túneis com ‘janelas’ para Sul

Em causa está uma solução que resolva, de uma vez por todas, o problema da instabilidade naqueles maciços, mitigando o risco de queda de pedras a que está exposta a circulação naquele que é o único acesso, pelo lado nascente - o mais utilizado -, às freguesias de Jardim do Mar e do Paul do Mar, no concelho da Calheta.

A obra será dividida em três fases, consoante as alturas das escarpas e das condições geológicas locais. Nas zonas mais baixas e de acesso mais fácil, a solução passará pela estabilização das encostas sobranceiras.

Depois, nas zonas mais escarpadas e de maior altitude, em que o acesso é extremamente difícil ou mesmo impossível, serão construídas estruturas de protecção à via. Sobre a mesa está a possibilidade de virem a ser executados dois falsos túneis que asseguram a fruição da paisagem para o lado Sul.

Avaliação geotécnica dirá se haverá circuito alternativo

Numa das escarpas será mesmo essa a solução a adoptar, enquanto que noutra zona a solução final (que poderá passar também por um circuito alternativo) está precisamente dependente da avaliação geotécnica a realizar nos próximos meses.

Amílcar Gonçalves mostra-se satisfeito pelo início dos trabalhos, sublinhando que aquela zona é, de facto, muito sujeita a derrocadas, colocando em causa a segurança das pessoas que por ali passam.

Estudos e sondagens para resolver problema de vez

“Este Governo elegeu como prioritária a resolução daquele problema”, assume. Só que a instabilidade das escarpas obriga a aturados estudos, que foram feitos. E que passam agora por uma fase de sondagens.

“Tudo isto demora o seu tempo, mas é essencial para que a solução a apresentar garanta, de uma vez por todas, a segurança das pessoas que por ali circulam”, justifica.

A mais cara consolidação de taludes em curso na ilha

Esta é a mais cara das várias intervenções de consolidação de taludes previstas e em curso um pouco por toda a ilha, num investimento global estimado que ascende aos 63 milhões de euros.

Só na empreitada para a estabilização de nove taludes, nos concelhos de Machico, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santana, serão gastos 23 milhões de euros. A consolidação da escarpa marginal da Calheta ou as várias obras já realizadas e em curso ultrapassam, em conjunto, os 20 milhões de euros.