A agenda está carregada de matérias pendentes que Miguel Albuquerque deseja ver resolvidas. Leva-as para a reunião com António Costa na esperança de obter compromissos da Repúblicas. Eis os 21 assuntos por resolver

1. Comparticipação do Estado na concepção e construção do Novo Hospital Central da Madeira

A inscrição de uma dotação mínima para o pagamento de 50% das expropriações e dos projectos não está clarificada no OE2018, existindo ainda dúvidas relativamente à forma de financiamento que devem ser aclaradas e que, eventualmente, estarão para além das competências do Grupo de Trabalho.

2. Revisão do subsídio social de mobilidade aérea

O Governo Regional defende uma solução que permita aos residentes na Madeira e Porto Santo pagarem apenas o valor que lhes cabe na aquisição do bilhete.

Entende ainda que compete ao Estado assegurar o Princípio da Continuidade Territorial definido no Estatuto Político Administrativo e garante que não aceita a regionalização desta matéria.

3. Operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira

Pede a lteração urgente dos limites, passando os mesmos a serem recomendáveis e não mandatórios.

Recomenda o investimento em equipamento tecnológico para o Aeroporto da Madeira que permita em tempo real avaliar a variação e medição do vento, promovendo a operacionalidade do mesmo.

4. Reprogramação dos Fundos Comunitários no Quadro 14-20

Neste ponto é incluido o reforço da dotação do PO SEUR, compromisso assumido pelo Estado aquando dos incêndios em 2016.

Por forma a que a Região possa cumprir com a programação e objetivos subjacentes à Lei de Meios, concretizando os investimentos infraestruturais então identificados, é fundamental a concretização do reforço do Fundo de Coesão, no valor de 30,5 Milhões de euros, no âmbito do POSEUR. Este valor já assumido pela República, em 2016, está agora a ser negado à Região, garante o executivo madeirense.

5. Registo de Navios MAR

Existem questões pendentes da responsabilidade da República, designadamente a informatização e alteração da legislação do MAR - Registo Internacional de Navios, na Zona Franca da Madeira e as questões relacionadas o funcionamento das conservatórias que necessitam ser agilizadas, bem como a possibilidade de regular a actividade de segurança privada armada a bordo dos navios de bandeira nacional, que navegam em zonas de risco, uma vez que Portugal é o único país da União Europeia que ainda não tomou medidas para proteger os seus navios.

6. Revisão da taxa de juro

A taxa de juro fixa de 3,375%, para um empréstimo de 1,5 mil milhões de euros, no âmbito PAEF, foi calculada em função da taxa de juro a que a República se financiou na altura junto dos credores internacionais, acrescida de um spread de 0,15%.

Estando a República a reduzir a taxa de juro que paga aos credores internacionais, não faz sentido que se mantenha inalterada a taxa de juro que a Região paga à República.

Às taxas actuais isto representa mais 12 milhões de euros/ano.

7. Montantes em dívida do Estado à RAM relativa aos subsistemas de saúde

Sendo serviços de Soberania, logo, não regionalizados, não pode ser o Sistema Regional de Saúde a suportar os encargos que no conjunto ADSE, ADM, SAD-PSP e ARS rondam os 17,5 milhões de euros. Uma situação que está a penalizar o Serviço Regional de Saúde que presta, e bem, cuidados de saúde a utentes da ADSE e beneficiários dos subsistemas da PSP, Forças Armadas e GNR, mas não é reembolsado pelos mesmos, alega Albuquerque.

8. Comparticipação da ADSE nos medicamentos aos beneficiários titulares residentes na Região.

A RAM continua a acautelar os direitos de 25.754 beneficiários titulares da Administração Pública Regional e um total de 39.176 beneficiários titulares e familiares, adiantando o pagamento das comparticipações da ADSE por atraso na regulamentação nacional.

9. Financiamento nacional da rede de cuidados continuados

É fundamental que a Região tenha acesso às mesmas fontes de financiamento da Rede de Cuidados Continuados do Continente, concretamente à comparticipação proveniente da receita dos jogos sociais e ao financiamento proveniente da Segurança Social.

10. Lei das Finanças das Regiões Autónomas

O Governo do PSD pede a suspensão da aplicabilidade dos artigos 16.º e 40.º da LFRA.

A não suspensão poderá colocar em causa a trajetória da sustentabilidade das finanças públicas regionais.

11. Entrega da sobretaxa de IRS suportada pelos contribuintes da Região

Sempre foi negada a entrega da sobretaxa de IRS, por se considerar que constituía receita do Estado. Entendimento que nunca foi partilhado pelas Regiões Autónomas, tanto mais que viola o disposto na Lei de Finanças das Regiões Autónomas e no Estatuto Político-administrativo da Região. Representa actualmente 70 milhões de euros

12. Acerto de receitas fiscais de anos anteriores por entregar (€31.403.281,94).

A RAM apresentou ao Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras evidências documentais que comprovam que, sendo receitas fiscais efetivamente devidas, nos termos da lei, estas receitas nunca foram recebidas pela Região.

13. Enquadramento legal como infração tributária, em sede contraordenacional, da não entrega do Anexo C do Modelo 22.

De acordo com LFRA, constitui receita de cada Região Autónoma o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), devido por pessoas coletivas ou equiparadas que tenham sede ou direção efetiva em território português e possuam sucursais, delegações, agências, escritórios, instalações ou quaisquer formas de representação permanente sem personalidade jurídica própria em mais de circunscrição, nos termos definidos.

Quando existem rendimentos imputáveis às Regiões Autónomas, os sujeitos passivos estão obrigados a enviar o anexo C da declaração do modelo 22, exceto se a matéria coletável for nula. Contudo, isso nem sempre acontece, não sendo também infração sujeita a processo de contraordenação tributária.

A Região pretende que através do OE2018 ou de outro dispositivo legal se contemple esta situação, eliminado esta ineficiência do sistema tributário, com reflexos negativos na arrecadação de IRC por parte da Madeira.

14. Lei de Meios

A Região pede a repristinação dos artigos 2.º e 19.º da Lei de Meios, permitindo a continuidade do regime de excepção e urgência ao nível das expropriações. E porque estão ainda por executar alguns importantes projetos de investimento, essenciais para garantir a segurança das pessoas e bens, foi proposto a prorrogação da norma do OE que agiliza os processos de expropriação.

Acresce que seria também fundamental que a referida norma repristinatória fosse extensiva às intervenções decorrentes dos incêndios de 2016 e que pudessem ser financiadas através da Lei de Meios, tal como previsto no OE de 2017.

15. Comparticipação Nacional nos sistemas comunitários de incentivos ao setor produtivo primário e secundário – artigo 50.º da LFRA (€1.899.766,57).

Conforme o artigo 50.º da LFRA, a comparticipação nacional nos sistemas comunitários de incentivos financeiros de apoio ao sector produtivo é assegurada pelo Orçamento do Estado ou pelos orçamentos das entidades que tutelam as respetivas áreas, independentemente da sua natureza nacional ou regional, devendo também ser transferidas para as regiões autónomas as importâncias correspondentes ao pagamento das bonificações devidas nos respetivos territórios e resultantes da aplicação de sistemas de incentivos criados a nível nacional.

Contudo, a transferência da comparticipação nacional nos sistemas comunitários de incentivos financeiros ao setor produtivo não está a ser cumprido, o que totaliza uma dívida atual de cerca de 1,9 milhões de euros.

16. Apoio aos emigrantes que regressaram da Venezuela

As verbas despendidas pela Região nas áreas da saúde (1,2 milhões de euros), habitação (1,2 milhões de euros), emprego (725 mil euros) e educação (610 mil euros), com os emigrantes que regressam da Venezuela perfazem um total de 3,735 milhões de euros.

A Região entende que esta é uma questão nacional, devendo ser o OE a suportar as despesas daí decorrentes, sendo necessária uma alteração ao OE.

17. Espaço anexo ao farol de São Jorge

A Assembleia da República aprovou, já em Abril de 2018, por unanimidade, projetos de resolução de todos os partidos - PSD; PEV, PCP, CDS, BE, PS e PAN, que recomendam ao Governo a transferência para a Região dos imóveis anexos ao Farol de São Jorge.

Os projetos de resolução foram discutidos e todos os partidos destacaram a importância de preservar imóveis que estão abandonados e que terão melhor aproveitamento se estiveram na posse da Região.

Urge que o Governo da República proceda de acordo com a resolução da Assembleia da República e formalize a transferência, para a RAM, desse espaço que se encontra encerrado e em estado de degradação.

Surpreendentemente, na última posição pública de um membro do Governo da República, manifestou concordância desde que a Região pagasse.

18. Cancelamentos dos voos da TAP

Dado que transportadora aérea nacional – empresa maioritariamente de capitais públicos – tem cancelado repentinamente de forma extremamente penalizadora para os cidadãos da Região, o governo entende ser fundamental analisar as questões de serviço público que devem estar inerentes à empresa que pertence ao setor empresarial do Estado, quando e principalmente, neste domínio, se relacionam com regiões insulares e ultraperiféricas, sem qualquer outra forma de mobilidade externa.

19. Programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e a modernização de centros de recolha oficial de animais de companhia

A exclusão dos municípios das Regiões Autónomas da possibilidade de apresentação de candidaturas no âmbito deste programa não é aceitável.

20. Assuntos da Justiça

Os assuntos essenciais e que estão há alguns meses para ser desbloqueados com os respetivos Secretários de Estado (Justiça e Tesouro), resumem-se nos seguintes pontos:

a) Alteração do DL247/2003, de 1/3, visando a redução da percentagem de 30% para 10% a pegar pela RAM ao Governo da República – estratégia a adotar já iniciada com reuniões entre as partes, mas, entretanto, interrompida há quase 1 ano.

b) Cartão do Cidadão – regulação por protocolo da distribuição da receita gerada: 75% para o IRN/IGFEJ e 25% para a RAM (mantendo-se a questão dos equipamentos na responsabilidade do IRN/IGFEJ).

c) Atribuição a mais Conservatórias de Registo Predial e a uma de Registo Automóvel da Região para tramitar registos online.

d) Transferência para a Região de parte da receita das certidões permanentes (online) com conexão regional.

e) A questão da informatização do MAR – Registo Internacional de Navios, na Zona Franca da Madeira.

f) Abordar as questões relativas à percentagem de receita emolumentar a transferir para o Governo Central, incluindo a da receita do Cartão de Cidadão e da receita DUA.

g) Estancar o valor em dívida entre a RAM e o Governo Central, onde o MJ (IRN) devia relevar a dívida da RAM (SER/DRAJ) relativa ao C.C. (passivo) faturado desde o início da implementação do Cartão de Cidadão na RAM até junho de 2013 – Valor de €3.179.704,00; ou, em todo o caso, remeter a consideração dessa dívida para o exercício do “deve e haver” geram entre o Estado e a RAM, transferindo para esse exercício todo o faturado desde março de 2007 e não remetido ao IRN.

21. Título de transporte passe sub23@superior.pt

O OE 2018, no seu artigo 169.º, clarificou a sua aplicação às regiões autónomas tendo, contudo, deixado omisso quais as diligências necessárias para assegurar esta medida na Região.

O Governo Regional, uma vez mais em substituição do Governo de Republica, em abril de 2018 passou para a operacionalização e financiamento (em adiantado) da medida na RAM, o que pode representar um encargo de 500 mil euros a 750 mil euros por ano.

Da parte da Região, espera-se que sejam desencadeados os procedimentos necessários por parte do Governo da República, para que, em junho de 2018, a Região possa já solicitar a devida compensação dos adiantamentos efetuados no âmbito desta medida.