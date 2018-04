20 milhões de euros erguem hotel na baixa

Quase todo o quarteirão que é ladeado pela Rua da Alfândega e pela Rua dos Murças, no centro do Funchal, vai acolher dentro de dois anos um hotel urbano de quatro estrelas premium. O investimento que ronda os 20 milhões de euros é da responsabilidade de Anacleto Teixeira, empresário madeirense natural do Faial que pretende recuperar vários edifícios no Funchal, de modo a que se tornem apetecíveis para as marcas internacionais, que operam tanto na hotelaria, como na restauração.

A primeira cartada na baixa funchalense levou um ano a ser elaborada, devido ao número de proprietários com quem foi necessário negociar, e com alguma naturalidade seduziu o grupo Barceló (ver destaque) a quem será entregue a exploração da unidade hoteleira com 112 quartos por um período de 25 a 30 anos, em regime de aluguer fixo.

Seguir-se-ão outros imóveis também com potencialidades para gerar atractividade, igualmente no Funchal. Um propósito testemunhado esta semana ao DIÁRIO pelo líder do grupo King David, que em diversos países da América do Sul se notabiliza pela importação de produtos exclusivos.

Anacleto Teixeira está orgulhoso do projecto que vai valorizar a cidade do Funchal e a Região e que deverá obter a classificação de utilidade turística, comprometendo-se a respeitar a traça original dos diversos prédios adquiridos, em dotá-los de “arquitectura nobre” e em dinamizar uma das zonas nobres da baixa.

A escritura deverá ser feita nos próximos três meses havendo o compromisso do empresário em ter a obra pronta no prazo máximo de dois anos.

O hotel que ostentará a marca Barceló, cabendo ao grupo espanhol desenhar, decorar e equipar todos os espaços, terá um auditório com capacidade para 150 lugares. Uma sala de convenções que já tem nome. “Por exigência minha chamar-se auditório Renny Xavier Teixeira”, confidencia Anacleto Teixeira, que em mais um gesto perpetua a memória do seu filho que, em Dezembro de 2016, com 25 anos foi baleado mortalmente em Caracas.

Barceló leva a melhor

O produto que Anacleto Teixeira colocou no mercado internacional interessou a diversos grupos hoteleiros, um dos quais português. Na luta entre Hilton, Radisson e Vila Galé, levou a melhor o Barceló Hotel Group, a divisão hoteleira do Grupo Barceló, o 3.º maior em Espanha e o 42.º maior do mundo. Conta actualmente com mais de 230 hotéis de cidade e de férias de 4 e 5 estrelas, e mais de 50 mil quartos, distribuídos por 21 países com quatro marcas comerciais: Royal Hideaway, Barceló, Occidental e Allegro.