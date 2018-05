2ª Edição de Cinema Interactivo Digital

Em parceria com a Universidade da Madeira e o Departamento de Arte e Design iremos apresentar um programa especial de selecção de trabalhos feitos pelos estudantes da Licenciatura em Artes Visuais da UMa para Madeira Film Festival 2018 com a duração total aproximada de 35 minutos. A coordenação do programa é da responsabilidade do Director da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pau Pascual.

Apresentamos em seguida as curtas-metragens finalistas produzidas na disciplina Projectos em Artes Visuais I em 2018 e em outras disciplinas, como Laboratório Digital e Laboratório em Artes Visuais IV entre 2016 e 2017, cadeiras leccionadas pelo docente Pau Pascual na Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes e Humanidades FAH da Universidade da Madeira.

O seu objectivo máximo é fomentar uma discussão internacional acerca de novas formas narrativas digitais e interactivas. É uma celebração da experimentação e convergência de cinema com arte e as novas tecnologias.

Esta edição visa proporcionar um olhar crítico ao mundo actual, com temas como “o eu” digital, resiliência em períodos de crise social, económica e ambiental e a sociedade no período da Pós-verdade.

Entre os dias 16 e 18, às 17:30 será feita a apresentação de 3 dos projectos selexcionados, onde posteriormente haverá uma discussão sobre os mesmos que contará com a presença dos seus autores. Os filmes selexcionados estarão disponíveis todos os dias no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e o acesso aos mesmos será gratuito

16 de Maio – 17:30

Quipu Project (Maria Court; Rosemarie Lerner)

272,000 mulheres e 21,000 homens foram esterilizados na década de 90 no Perú. Milhares afirmar que isso aconteceu sem o seu conhecimento, mas até agora tem sido repetidamente silenciada e lhes negada justiça. Após quase 20 anos as suas vozes podem finalmente ser ouvidas através deste documentário interativo que se liga a uma linha telefónica gratuita do Perú até ao mundo.

Miner’s Walk (Josephine Lie)

Este é um documentário interativo que explora as vidas de mineiros indonésios que arduamente percorrem as encostas da Cratera Ljen em busca de enxofre. Concedendo aos espectadores um olhar exclusivo ao seu mundo, Miner’s Walk segue os mineiros ao interior da cratera à medida que eles descrevem a realidade do seu trabalho, o impacto da tecnologia e como o turismo lhes está a afetar o futuro.

Juba In The Making (Florence Miettaux)

A segunda fase do projecto Juba In The Making documenta como a guerra civil que começou em 2013 afectou o desenvolvimento da capital do Sudão do Sul, criando imensas dificuldades económicas aos seus residentes e deixou por acabar projectos cruciais a uma nação. Acessível através da página de internet do projecto, vários filmes e peças escritas relatam histórias de lutais comuns na face da pobreza, deslocamento e sobre a incerteza do futuro.

17 de Maio – 17:30

You Who? (Chris Hales)

Uma instalação fílmica de 7 minutos onde os participantes são incluídos de forma significante na narrativa ficcional do filme. Para começar, uma captura de dados questiona o voluntário sobre dados voluntários: digitar o seu nome, a sua filosofia de vida, gravando o seu nome, tirando uma fotografia e um breve vídeo, etc. Em seguida o filme é assistido passivamente, mas os dados é renderizada no filme que está a ser visto (enquanto ele está a ser visto). O filme é uma ficção humorística que trabalha com questões de roubo de identidade e a cultura “selfie”. Quando o filme termina todos os dados são eliminados.

Data Ulixes (Roberto Malfagia)

Data Ulixes é a narração e visualização de dados avançados, que mostra e ao mesmo tempo prossegue com um inquérito acerca da alteração dos hábitos diários com o advento das novas tecnologias. O utilizador, seguindo uma personagem pelo seu dia, poderá visualizar os dados de pesquisa contextualizados nas suas actividades e pode expressar as suas preferências, participando nessa mesma pesquisa, deixando-a em aberto, dinâmica e constantemente actualizada. O resultado das escolhas é devolvido em tempo real através de uma dada visualização.

MAFI (Diego Pino)

MAFI.TV é uma plataforma web composta de fragmentos documentais capturados por uma enorme variedade de realizadores de todo o país, cujos olhares contribuem para a construção de um mapa aberto do Chile contemporâneo. O formato é simples: angulo fixo, curta duração e som limpo. O projecto é um convite a parar e olhar, reivindicando o valor expressivo das imagens como forma de pensar a realidade. Actualmente tem mais de 200 peças documentais, estreadas semanalmente.

18 de Maio – 17:30

En la brecha (Claudia Reig)

En La Brecha é um documentário-web que explorar a desigualmente de género no ambiente de trabalho. Conta a história de 7 mulheres que trabalham em ramos tradicionalmente masculinos. Deste ponto de partida, o projecto alarga o seu alcance a qualquer mulher que queira participar: podem usar a sua webcam ou telemóvel para partilhar breves vídeo-testemunhos acerca dos tópicos propostos pelo documentário através de uma plataforma de crowdsourcing, dessa forma enriquecendo o conteúdo da mesma e criando um trabalho colaborativo

More Than Bodies (Núria Fontané i Masó)

More Than Bodies luta pela consciencialização de todos os tipos de corpo nas novas gerações. Dessa forma, por diversos meios, analógicos e digitais, queremos dar visibilidade à discriminação que muitas pessoas sofrem porque nasceram ou têm um tipo de corpo específico, promovendo que cada corpo é único e belo à sua maneira.

Good Girl VR (Tonia Beglari)

Good Girl estuda o subconsciente da artista cujo cérebro entrou em curto-circuito. O espaço RV (realidade virtual) é uma representação interactiva virtual das camadas culturais, económicas e políticas que informam a artista. Cada camada é personificada através de uma persona de artista performativa. Na exposição que acompanha, “Good Girl Labs” apresenta o corpo da artista congelado e convida os visitantes a um estudo experimental expondo as paradoxais exigências, desejos e os mecanismos de aceitação da vida dos americanos.