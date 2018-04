2.176 entidades do CINM pagaram 200 milhões em impostos

Entre 2012 e 2016, as empresas registadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira geraram mais de 708,72 milhões de euros em receitas fiscais, representando 16,9% do total de bem mais de 4,17 mil milhões de euros das receitas fiscais de toda a RAM nestes cinco anos. No último ano em causa, o contributo das empresas registadas no CINM representou quase 200 milhões de euros de receitas fiscais, 21,8% dos 916 milhões em toda a Região. E se tivermos em conta apenas o IRC, o contributo é superior a 2/3, mais do dobro das actividades económicas juntas.

Os mais recentes dados divulgados pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (S.D.M.), referentes a 2017, mostram que as 1.588 empresas registadas (mais 588 navios no MAR), totalizavam 2.176 entidades. O grupo mais numeroso, os serviços internacionais tinham 1.539 registos, 25,6% dos quais nacionais, 11% italianas, 10% francesas e 8% espanholas, seguindo-se 49 na zona franca industrial. Se tivermos em conta que registou-se um aumento significativo de registos face a 2016, pode-se depreender que o pagamento de impostos tenderá a aumentar em 2017, melhorando a receita fiscal da Região Autónoma da Madeira, e se tivermos em conta apenas o IRC, o contributo é superior a 2/3 (em 2016), mais do dobro das actividades económicas juntas, facilmente chega-se à conclusão do quão importante é a Madeira manter este regime num modelo competitivo.

Assim será, pelo menos até 2027, uma vez que as empresas registadas cá até 2020 beneficiarão de um regime fiscal favorável (5% de IRC, entre outras valias). São estes números, em parte, porque não contando os 8.585 postos de trabalho (dados de 2016, sendo 2.838 nos serviços internacionais e na zona industrial), que não são tidos em conta quando se fala do Centro Internacional de Negócios da Madeira, sobretudo conotando-o com paraísos fiscais (ver destaque).

É certo que há o risco de tal acontecer, mas se há aspecto do CINM que não se possa apontar é de falta de regulação, desde a Comissão Europeia ao Ministério das Finanças português. Não é para menos. A 31 de Dezembro 2017 o capital social agregado das sociedades licenciadas no âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira perfazia um total de 4.415.885.520 euros. Ou seja, mais do que o Produto Interno Bruto regional (PIBr) em 2016, calculado preliminarmente em 4.353,4 milhões de euros.

Tal como referimos, 25,6% das entidades registadas no CINM eram portuguesas, de um total de mais de 70 países, sendo que 79% das sociedades tinham origem em países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), outras das entidades internacionais que procura regular as trocas financeiras contra a fuga de capitais. E do total, refira-se 74% são sociedades originárias de Estados-Membros da União Europeia.

Outro particular é o peso do investimento destas empresas na Madeira. No final do ano passado, só na zona franca industrial os operadores e a própria S.D.M. tinham realizado investimentos em infra-estruturas, edifícios e equipamentos superiores a 261,7 milhões de euros, sendo que apenas 24,7 milhões foram da própria concessionária.

Das 49 entidades industriais, no final de 2016 um total de 44 fizeram investimentos de raiz e 5 fizeram-no por deslocalização de outras zonas da Madeira, criando 682 postos de trabalho, sobretudo no Caniçal e investindo capital calculado em 237 milhões de euros.

Concluindo com a área mais ‘atacada’ pelos críticos (após a extinção dos Serviços Financeiros), os Serviços Internacionais davam trabalho em 2016 a um total de 2.156 pessoas. E estes dados não incluem a contabilização dos postos de trabalho indirectos afectos às sociedades do CINM, os quais, de acordo com os padrões geralmente aceites internacionalmente na União Europeia, correspondem a um posto de trabalho gerado indirectamente por cada posto de trabalho directo nas áreas de serviços.