2.ª fase no ‘Bom Jesus’ começa amanhã

A primeira fase das obras na Rua do Bom Jesus está concluída. A Câmara Municipal do Funchal vai arrancar, amanhã, com a segunda fase da intervenção, entre o Centro Comercial Europa e o cruzamento com a Rua da Conceição.

Por esta razão, a circulação rodoviária na Rua do Bom Jesus, entre a Rua das Hortas e a Rua da Conceição irá manter-se como na primeira fase, ou seja, as viaturas serão canalizadas para uma via de trânsito e no cruzamento com a Rua da Conceição, podem efectuar a viragem para a Rua do Frigorífico ou para a Rua da Conceição, que manter-se-á no sentido inverso ao normal, em direcção à Rua Elias Garcia e à Rua da Ponte Nova.