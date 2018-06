180 famílias da Venezuela à procura de habitação

Estão inscritas para apoio à habitação social 180 famílias regressadas da Venezuela sendo que 20 são apenas para recuperação de habitação degradada. O Governo Regional estima que até ao final do ano surjam mais 22 agregados que recorrerão ao apoio para moradias permanentes.

Esta foi uma das respostas dadas ao grupo parlamentar do CDS/PP que fez chegar um conjunto de questões ao chefe do Executivo madeirense sobre esta matéria tendo em conta a crescente afluência de cidadãos regressados daquele país da América Latina. Rui Barreto e Roberto Rodrigues quiseram saber as necessidades e os níveis de carência identificados, tentando inteirar-se “de que forma e quando é que o Governo Regional tenciona reforçar os serviços sob a sua tutela, visando reduzir os actuais tempos de espera e tornar célere o atendimento, bem como o tempo para despachar processos que carecem de respostas urgentes”.

No que toca à habitação e reabilitação de casas, que medidas e acções já foram concretizadas, no sentido de ajudar os regressados a colmatar necessidades nessa área específica.

No caso da Região, os centristas recordam que o Governo da República afirmou estar disponível para apoiar na reabilitação de 34 habitações, no concelho de Machico, trabalhos que seriam efetuados em conjunto pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana - IHRU e pela Investimentos Habitacionais da Madeira – IHM, organismos tutelados pelo Governo da República e Governo Regional, respectivamente, recordaram a Miguel Albuquerque.

Importa, também, saber que iniciativas ou acções tem o Governo Regional desenvolvido, no sentido de articular com o Governo da República e com as universidades, institutos politécnicos e ordens profissionais, o processo de reconhecimento/validação das competências, cursos académicos ou mesmo o acesso ao ensino superior português dos emigrantes regressados da Venezuela.

Recordaram que o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou publicamente, em Janeiro deste ano, que “seriam inscritos 2,5 milhões de euros no Orçamento de Estado para apoiar os emigrantes da Venezuela”, logo indagaram onde e como foi investida essa verba e se alguma parte desse montante foi transferida para a Região.

Em resposta, Miguel Albuquerque delegou na secretaria regional da Educação que desse as devidas clarificações aos centristas. Revela a SRE que “a Secretaria de Estado comprometeu-se assegurar 62 fogos (34 em Machico Park e 28 em Água de Pena), mas face à dificuldade imediata de habitações a solução será recorrer ao mercado privado”, sublinhando que “a Investimentos Habitacionais só conseguirá atribuir habitações quando o Estado transferir as verbas necessárias”, lembrando que o subarrendamento não é uma solução de futuro tendo a IHM sugerido a construção ou aquisição.

De resto, o Governo Regional volta a reafirmar aquilo que vem há muito afirmando sobre apoios financeiros: “Até ao momento, salvo as transferências que foram canalizadas para a Protecção Social por via do Instituto de Segurança Social, não foi feita qualquer transferência financeira para a Região”.